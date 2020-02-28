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وضْع رئيس دولةٍ في الحجر الصحي بعد عودته من الصين

وأعضاء الوفد المرافق له إثر وصولهم إلى المطار

وُضِع الرئيس المنغولي خالتما باتولغا والوفد المرافق له، في الحجر الصحي، بعد عودتهم مساء أمس الخميس من زيارة إلى الصين استغرقت يومًا واحدًا.

وذكرت وكالة "مونتساميه" المنغولية، أنه وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة من أجل منع انتشار فيروس كورونا، خضع باتولغا وأعضاء الوفد المرافق له لفحص طبي إثر وصولهم إلى المطار، قبل نقلهم إلى المؤسسات الطبية المختصة بحجر صحي مدته أسبوعان.

وحسب المعلومات الرسمية؛ فإن باتولغا وُضع في مستشفى بالعاصمة أولان باتور، أما وزير الخارجية ورئيس الديوان الرئاسي ورئيس إدارة الطوارئ وغيرهم من المسؤولين؛ فوُضعوا في منتجع في ضواحي العاصمة.

يُذكر أن باتولغا وبعد إجراء مباحثات مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين، سلّمه شهادة تؤكد إهداء 30 ألف رأس غنم للصين في خضم مكافحتها لفيروس كورونا.

الرئيس المنغولي خالتما باتولغا الحجر الصحي

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وضْع رئيس دولةٍ في الحجر الصحي بعد عودته من الصين
سبق

وُضِع الرئيس المنغولي خالتما باتولغا والوفد المرافق له، في الحجر الصحي، بعد عودتهم مساء أمس الخميس من زيارة إلى الصين استغرقت يومًا واحدًا.

وذكرت وكالة "مونتساميه" المنغولية، أنه وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة من أجل منع انتشار فيروس كورونا، خضع باتولغا وأعضاء الوفد المرافق له لفحص طبي إثر وصولهم إلى المطار، قبل نقلهم إلى المؤسسات الطبية المختصة بحجر صحي مدته أسبوعان.

وحسب المعلومات الرسمية؛ فإن باتولغا وُضع في مستشفى بالعاصمة أولان باتور، أما وزير الخارجية ورئيس الديوان الرئاسي ورئيس إدارة الطوارئ وغيرهم من المسؤولين؛ فوُضعوا في منتجع في ضواحي العاصمة.

يُذكر أن باتولغا وبعد إجراء مباحثات مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين، سلّمه شهادة تؤكد إهداء 30 ألف رأس غنم للصين في خضم مكافحتها لفيروس كورونا.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:20 PM

وضْع رئيس دولةٍ في الحجر الصحي بعد عودته من الصين

وأعضاء الوفد المرافق له إثر وصولهم إلى المطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وُضِع الرئيس المنغولي خالتما باتولغا والوفد المرافق له، في الحجر الصحي، بعد عودتهم مساء أمس الخميس من زيارة إلى الصين استغرقت يومًا واحدًا.

وذكرت وكالة "مونتساميه" المنغولية، أنه وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة من أجل منع انتشار فيروس كورونا، خضع باتولغا وأعضاء الوفد المرافق له لفحص طبي إثر وصولهم إلى المطار، قبل نقلهم إلى المؤسسات الطبية المختصة بحجر صحي مدته أسبوعان.

وحسب المعلومات الرسمية؛ فإن باتولغا وُضع في مستشفى بالعاصمة أولان باتور، أما وزير الخارجية ورئيس الديوان الرئاسي ورئيس إدارة الطوارئ وغيرهم من المسؤولين؛ فوُضعوا في منتجع في ضواحي العاصمة.

يُذكر أن باتولغا وبعد إجراء مباحثات مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين، سلّمه شهادة تؤكد إهداء 30 ألف رأس غنم للصين في خضم مكافحتها لفيروس كورونا.

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