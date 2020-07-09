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موريتانيا: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5087

أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، مساء اليوم، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5087 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة خلال إجراء 850 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى تسجيل 50 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 1994 شخصًا.

وتحدث عن وفاة 4 أشخاص بهذا الوباء؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 139 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، مساء اليوم، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5087 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة خلال إجراء 850 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى تسجيل 50 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 1994 شخصًا.

وتحدث عن وفاة 4 أشخاص بهذا الوباء؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 139 حالة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
08:33 AM

موريتانيا: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5087

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، مساء اليوم، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5087 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة خلال إجراء 850 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى تسجيل 50 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 1994 شخصًا.

وتحدث عن وفاة 4 أشخاص بهذا الوباء؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 139 حالة.

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