السودان.. إصابة "البشير" بـ"كورونا"

نُقل لمستشفى خاص في الخرطوم

نقلت "الشرق" عن مصدر رسمي سوداني، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أصيب بفيروس كورونا.

وبين المصدر أن "البشير" موجود حالياً في أحد المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت الأربعاء الماضي، أن "البشير" نُقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية؛ استدعت نقله إلى المستشفى.