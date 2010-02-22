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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

السودان.. إصابة "البشير" بـ"كورونا"

نُقل لمستشفى خاص في الخرطوم

نقلت "الشرق" عن مصدر رسمي سوداني، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أصيب بفيروس كورونا.

وبين المصدر أن "البشير" موجود حالياً في أحد المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت الأربعاء الماضي، أن "البشير" نُقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية؛ استدعت نقله إلى المستشفى.

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السودان.. إصابة "البشير" بـ"كورونا"
سبق

نقلت "الشرق" عن مصدر رسمي سوداني، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أصيب بفيروس كورونا.

وبين المصدر أن "البشير" موجود حالياً في أحد المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت الأربعاء الماضي، أن "البشير" نُقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية؛ استدعت نقله إلى المستشفى.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
04:46 PM

السودان.. إصابة "البشير" بـ"كورونا"

نُقل لمستشفى خاص في الخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصدر رسمي سوداني، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أصيب بفيروس كورونا.

وبين المصدر أن "البشير" موجود حالياً في أحد المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت الأربعاء الماضي، أن "البشير" نُقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية؛ استدعت نقله إلى المستشفى.

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