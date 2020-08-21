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الصحة :1591 حالة تعافي جديدة وتسجيل 1213 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة

باكستان: 10 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي أعداد المتعافين بلغ 273,579 حالة شفاء

سجلت باكستان خلال الـ 24ساعة الماضية، 630 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 291588 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6219 حالة وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 273579 حالة، و 722 حالة لاتزال في وضع حرج .

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان: 10 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الـ 24ساعة الماضية، 630 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 291588 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6219 حالة وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 273579 حالة، و 722 حالة لاتزال في وضع حرج .

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
04:07 PM

باكستان: 10 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي أعداد المتعافين بلغ 273,579 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان خلال الـ 24ساعة الماضية، 630 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 291588 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6219 حالة وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 273579 حالة، و 722 حالة لاتزال في وضع حرج .

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