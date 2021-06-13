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"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

"الشؤون البلدية" تباشر 41900 بلاغ عبر خدمة 940

قالت: تفاعل المواطنين والمقيمين يسهم في تعزيز دورنا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن القطاع البلدي باشر أكثر من "41953" بلاغاً، عبر خدمة 940، وذلك خلال الفترة من "15 مارس – 8 يونيو 2020م" مؤكدة أن تفاعل الشركاء من المواطنين والمقيمين يسهم في تعزيز دور ومهام وأعمال "البلديات" في مساندة الجهود التي تبذلها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات أنهت إنجاز "41275" معاملة تتعلق بهذه البلاغات، بواقع 98% من إجمالي البلاغات الواردة، حيث تضمنت "4806" بلاغات عن وجود باعة متجولين، و"1224" بلاغاً لعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و"8259" بلاغاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين، وتشمل ارتداء الكمامات، والقفازات، والنظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة.

وأنجزت "521" بلاغاً لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و"4644" لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، إضافة إلى " 10438" بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و"893" حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و"10490" بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.

وأشارت "الشؤون البلدية" إلى أنه يجري حالياً التعامل مع "678" بلاغاً من قبل منظومة القطاع البلدي تشمل "61" بلاغاً عن وجود باعة متجولين، منها "15" بلاغاً بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و"197" خاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين والتي تتعلق بلبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة، و"3" بلاغات لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و"89" لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، علاوة على " 209" بلاغات عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و"14" حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و"90" بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.

وثمنت الوزارة هذا التفاعل الكبير من المواطنين والمقيمين الذي يعكس مدى وعيهم بأهمية هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الإدارات والفرق المختصة تقوم بمعالجة هذه البلاغات أولاً بأول عبر الأمانات والبلديات.

وشددت على أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفرادًا من العاملين فيها.

وعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات عنصراً فاعلًا يعزز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون البلدية" تباشر 41900 بلاغ عبر خدمة 940
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن القطاع البلدي باشر أكثر من "41953" بلاغاً، عبر خدمة 940، وذلك خلال الفترة من "15 مارس – 8 يونيو 2020م" مؤكدة أن تفاعل الشركاء من المواطنين والمقيمين يسهم في تعزيز دور ومهام وأعمال "البلديات" في مساندة الجهود التي تبذلها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات أنهت إنجاز "41275" معاملة تتعلق بهذه البلاغات، بواقع 98% من إجمالي البلاغات الواردة، حيث تضمنت "4806" بلاغات عن وجود باعة متجولين، و"1224" بلاغاً لعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و"8259" بلاغاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين، وتشمل ارتداء الكمامات، والقفازات، والنظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة.

وأنجزت "521" بلاغاً لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و"4644" لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، إضافة إلى " 10438" بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و"893" حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و"10490" بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.

وأشارت "الشؤون البلدية" إلى أنه يجري حالياً التعامل مع "678" بلاغاً من قبل منظومة القطاع البلدي تشمل "61" بلاغاً عن وجود باعة متجولين، منها "15" بلاغاً بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و"197" خاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين والتي تتعلق بلبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة، و"3" بلاغات لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و"89" لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، علاوة على " 209" بلاغات عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و"14" حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و"90" بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.

وثمنت الوزارة هذا التفاعل الكبير من المواطنين والمقيمين الذي يعكس مدى وعيهم بأهمية هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الإدارات والفرق المختصة تقوم بمعالجة هذه البلاغات أولاً بأول عبر الأمانات والبلديات.

وشددت على أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفرادًا من العاملين فيها.

وعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات عنصراً فاعلًا يعزز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:49 PM

"الشؤون البلدية" تباشر 41900 بلاغ عبر خدمة 940

قالت: تفاعل المواطنين والمقيمين يسهم في تعزيز دورنا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن القطاع البلدي باشر أكثر من "41953" بلاغاً، عبر خدمة 940، وذلك خلال الفترة من "15 مارس – 8 يونيو 2020م" مؤكدة أن تفاعل الشركاء من المواطنين والمقيمين يسهم في تعزيز دور ومهام وأعمال "البلديات" في مساندة الجهود التي تبذلها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات أنهت إنجاز "41275" معاملة تتعلق بهذه البلاغات، بواقع 98% من إجمالي البلاغات الواردة، حيث تضمنت "4806" بلاغات عن وجود باعة متجولين، و"1224" بلاغاً لعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و"8259" بلاغاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين، وتشمل ارتداء الكمامات، والقفازات، والنظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة.

وأنجزت "521" بلاغاً لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و"4644" لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، إضافة إلى " 10438" بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و"893" حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و"10490" بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.

وأشارت "الشؤون البلدية" إلى أنه يجري حالياً التعامل مع "678" بلاغاً من قبل منظومة القطاع البلدي تشمل "61" بلاغاً عن وجود باعة متجولين، منها "15" بلاغاً بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و"197" خاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين والتي تتعلق بلبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة، و"3" بلاغات لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و"89" لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، علاوة على " 209" بلاغات عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و"14" حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و"90" بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.

وثمنت الوزارة هذا التفاعل الكبير من المواطنين والمقيمين الذي يعكس مدى وعيهم بأهمية هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الإدارات والفرق المختصة تقوم بمعالجة هذه البلاغات أولاً بأول عبر الأمانات والبلديات.

وشددت على أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفرادًا من العاملين فيها.

وعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات عنصراً فاعلًا يعزز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

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