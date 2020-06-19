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"صحة القنفذة" تحدِّد 5 منشآت صحية لتقديم خدمة عيادات "تطمن"

العيادات مخصصة لاستقبال كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا

جهَّزت الشؤون الصحية بالقنفذة أربعة مستشفيات ومركزًا صحيًّا لتقديم خدمة عيادات تطمن. وتعمل هذه العيادات بواقع 16 ساعة يوميًّا طوال أيام الأسبوع للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون موعد مسبق.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة القنفذة" أن المستشفيات والمركز الصحي التي خُصصت لتقديم خدمة عيادة تطمن هي مركز صحي الشرقية بالقنفذة، ومستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف العام، ومستشفى ثريبان العام، ومستشفى نمرة العام.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

صحة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة القنفذة" تحدِّد 5 منشآت صحية لتقديم خدمة عيادات "تطمن"
سبق

جهَّزت الشؤون الصحية بالقنفذة أربعة مستشفيات ومركزًا صحيًّا لتقديم خدمة عيادات تطمن. وتعمل هذه العيادات بواقع 16 ساعة يوميًّا طوال أيام الأسبوع للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون موعد مسبق.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة القنفذة" أن المستشفيات والمركز الصحي التي خُصصت لتقديم خدمة عيادة تطمن هي مركز صحي الشرقية بالقنفذة، ومستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف العام، ومستشفى ثريبان العام، ومستشفى نمرة العام.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
09:55 PM

"صحة القنفذة" تحدِّد 5 منشآت صحية لتقديم خدمة عيادات "تطمن"

العيادات مخصصة لاستقبال كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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جهَّزت الشؤون الصحية بالقنفذة أربعة مستشفيات ومركزًا صحيًّا لتقديم خدمة عيادات تطمن. وتعمل هذه العيادات بواقع 16 ساعة يوميًّا طوال أيام الأسبوع للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون موعد مسبق.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة القنفذة" أن المستشفيات والمركز الصحي التي خُصصت لتقديم خدمة عيادة تطمن هي مركز صحي الشرقية بالقنفذة، ومستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف العام، ومستشفى ثريبان العام، ومستشفى نمرة العام.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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