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الصين تُغرّم مؤسس "علي بابا" 2.75 مليار دولار عقابًا على انتقاده لنظامها

طبّقت قانون مكافحة الاحتكار على شركته

فرضت الصين غرامة قياسية قدرها 18 مليار يوان (2.75 مليار دولار) على مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، اليوم (السبت)، بعد أن وجد تحقيق لمكافحة الاحتكار، أن عملاق التجارة الإلكترونية أساء استغلال مركزها المهيمن في السوق لعدة سنوات.

وتأتي الغرامة، التي تبلغ حوالى 4% من الإيرادات المحلية لشركة علي بابا لعام 2019، وسط حملة على التكتلات التكنولوجية.. وتشير إلى دخول تطبيق مكافحة الاحتكار في الصين على منصات الإنترنت، حقبة جديدة بعد سنوات من نهج عدم التدخل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وخضعت إمبراطورية الأعمال علي بابا، لتدقيق شديد في الصين منذ أن وجّه مؤسسها الملياردير جاك ما، انتقادات علنية لاذعة للنظام التنظيمي للبلاد في أكتوبر.

وبعد شهر، أحبطت السلطات اكتتابًا أوليًّا مخططًا بقيمة 37 مليار دولار من قِبَل مجموعة "آنت"، الذراع المالية عبر الإنترنت لشركة علي بابا، الذي كان من المقرر أن يكون الأكبر في العالم على الإطلاق، وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن تحقيقها في مكافحة الاحتكار في الشركة في ديسمبر.

وسيُنظر إلى هذه العقوبة على أنها إغلاق لقضية مكافحة الاحتكار في الوقت الحالي من قِبَل السوق.

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الصين تُغرّم مؤسس "علي بابا" 2.75 مليار دولار عقابًا على انتقاده لنظامها
سبق

فرضت الصين غرامة قياسية قدرها 18 مليار يوان (2.75 مليار دولار) على مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، اليوم (السبت)، بعد أن وجد تحقيق لمكافحة الاحتكار، أن عملاق التجارة الإلكترونية أساء استغلال مركزها المهيمن في السوق لعدة سنوات.

وتأتي الغرامة، التي تبلغ حوالى 4% من الإيرادات المحلية لشركة علي بابا لعام 2019، وسط حملة على التكتلات التكنولوجية.. وتشير إلى دخول تطبيق مكافحة الاحتكار في الصين على منصات الإنترنت، حقبة جديدة بعد سنوات من نهج عدم التدخل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وخضعت إمبراطورية الأعمال علي بابا، لتدقيق شديد في الصين منذ أن وجّه مؤسسها الملياردير جاك ما، انتقادات علنية لاذعة للنظام التنظيمي للبلاد في أكتوبر.

وبعد شهر، أحبطت السلطات اكتتابًا أوليًّا مخططًا بقيمة 37 مليار دولار من قِبَل مجموعة "آنت"، الذراع المالية عبر الإنترنت لشركة علي بابا، الذي كان من المقرر أن يكون الأكبر في العالم على الإطلاق، وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن تحقيقها في مكافحة الاحتكار في الشركة في ديسمبر.

وسيُنظر إلى هذه العقوبة على أنها إغلاق لقضية مكافحة الاحتكار في الوقت الحالي من قِبَل السوق.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
04:37 PM

الصين تُغرّم مؤسس "علي بابا" 2.75 مليار دولار عقابًا على انتقاده لنظامها

طبّقت قانون مكافحة الاحتكار على شركته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الصين غرامة قياسية قدرها 18 مليار يوان (2.75 مليار دولار) على مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، اليوم (السبت)، بعد أن وجد تحقيق لمكافحة الاحتكار، أن عملاق التجارة الإلكترونية أساء استغلال مركزها المهيمن في السوق لعدة سنوات.

وتأتي الغرامة، التي تبلغ حوالى 4% من الإيرادات المحلية لشركة علي بابا لعام 2019، وسط حملة على التكتلات التكنولوجية.. وتشير إلى دخول تطبيق مكافحة الاحتكار في الصين على منصات الإنترنت، حقبة جديدة بعد سنوات من نهج عدم التدخل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وخضعت إمبراطورية الأعمال علي بابا، لتدقيق شديد في الصين منذ أن وجّه مؤسسها الملياردير جاك ما، انتقادات علنية لاذعة للنظام التنظيمي للبلاد في أكتوبر.

وبعد شهر، أحبطت السلطات اكتتابًا أوليًّا مخططًا بقيمة 37 مليار دولار من قِبَل مجموعة "آنت"، الذراع المالية عبر الإنترنت لشركة علي بابا، الذي كان من المقرر أن يكون الأكبر في العالم على الإطلاق، وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن تحقيقها في مكافحة الاحتكار في الشركة في ديسمبر.

وسيُنظر إلى هذه العقوبة على أنها إغلاق لقضية مكافحة الاحتكار في الوقت الحالي من قِبَل السوق.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,012
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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91 مليار ..

91 مليار ..

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30,175
70 مليار ..

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