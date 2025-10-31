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نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على "خالد بن حثلين"

قدم العزاء لأسرة وأبناء الفقيد

أدى نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، صلاة الميت على رئيس مركز الصرار خالد بن ضيدان بن راكان بن حثلين، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس السبت.

وقدم الأمير أحمد بن فهد العزاء لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عز وجل المغفرة للفقيد، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على "خالد بن حثلين"
سبق

أدى نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، صلاة الميت على رئيس مركز الصرار خالد بن ضيدان بن راكان بن حثلين، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس السبت.

وقدم الأمير أحمد بن فهد العزاء لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عز وجل المغفرة للفقيد، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:26 PM

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على "خالد بن حثلين"

قدم العزاء لأسرة وأبناء الفقيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، صلاة الميت على رئيس مركز الصرار خالد بن ضيدان بن راكان بن حثلين، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس السبت.

وقدم الأمير أحمد بن فهد العزاء لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عز وجل المغفرة للفقيد، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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