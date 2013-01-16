دقق النظر.. 7 طرق لتكشف التزييف في هذه الصور

من أطراف الوجه إلى الملابس، ومن عدسات النظارة إلى خلفية الصورة، يرصد تقرير ألماني سبع طرق يمكن أن تكشف بوضوح تزييف الصور، خاصةً الوجوه على مواقع الإنترنت، محذرةً من الوقوع في مصيدة هذه الصور المفبركة.

وفي تقريره، يقول موقع "دويتشه فيله": بات من الصعب اكتشاف التلاعب في المقاطع المصورة والصور المفبركة، وما إذا كانت حقيقية أم لا من خلال الاعتماد فقط على حواسنا، لكن هل يجب أن يساورنا القلق؟ بالطبع لا.

ويقدم التقرير بعض النصائح لاكتشاف الفيديوهات والصور المفبركة، خاصة فيما يتعلق بالوجوه، ويقول:

أطراف الوجه - أول الخيط

وجود ثنية في ياقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كانت أمرًا مثيرًا للاهتمام، ووجود تناقضات في أطراف الوجه، حيث تَظهر في الغالب عندما تكون قريبة من الملابس أو شعر الرأس (كالأذنين)، لذا قد تكون أطراف الوجه أول الخيط لاكتشاف "التزييف العميق". انظر إلى الصورة، ولاحظ الاختلاف بين الأذنين وياقة الملابس.

أقراط الأذن- دليل آخر

التدقيق في أقراط الأذن يساعد في اكتشاف أي اختلاف بينهما، خاصةً وأن تقنية التزييف العميق تجد صعوبة في نسخ أدق التفاصيل الخاصة بالمجوهرات، وقد تصنع أقراط أذن مختلفين. انظر إلى النقطة التي تربط الأقراط بالأذن فبالتأكيد يمكنك تحديد ما إذا كانت الصورة مزيفة أم لا. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

النظارة - انظر جيدًا

النظر بعناية وبقدر كبير من التركيز في النظارات قد يكون دليلًا على وجود تلاعب واستخدام لتقنية "التزييف العميق"، لذا ألقِ نظرة ثاقبة على النظارة خاصةً على الجانب الأيسر والأيمن، فسوف تجد اختلافًا بينهما، فإحدى العدسات ذات شكل بيضاوي وأخرى على شكل زاوية، هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

خلفية الصورة

يتعين النظر بشكل أدق في خلفيات الصور أو ما يطلق عليه "عمق التركيز". بلا أي شك سيفيد؛ إذ لا يجب التهاون بين أي اختلاف مهما كان بسيطًا، واسأل نفسك دائمًا: ماذا حدث؟ لماذا يوجد هذا الاختلاف؟ هل يمكن أن يكون طبيعيًا؟

الأسنان - دليل واضح يمكن اتباعه

تعد الأسنان من أجزاء الصورة التي تجد تقنية التزييف صعوبة في استنساخها، لذا ففي الغالب يكون من السهل اكتشاف أن الأسنان غير متطابقة، وليس لها حواف واضحة، هل لاحظت ذلك في الصورة؟

الملابس - لا تستهِنْ بها

الملابس هي محض اختيار شخصي، لذا فإننا على الدوام نرى ملابس غريبة الشكل. لكن هل ترى أن هناك اختلافًا في هذه الصورة، هل يمكن تصديق أن شعر الرقبة قد تجاوز القميص؟ هل ترى هذا مقبولًا؟

الشعر.. دقق النظر

تعد مناطق الشعر من أصعب مناطق التزييف العميق التي يمكن اكتشافها. لكن هل يمكن أن تتوقع ظهور بعض الشعر على الجبهة في هذه الصورة؟ هل يكون هذا دليلًا على التلاعب وأن الأمر ليس حقيقيًّا؟