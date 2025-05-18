إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة في عتيبية مكة المكرمة

لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 8 منشآت غذائية؛ وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر، أن المنشآت المغلقة خالفت الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية صادرت كذلك 23 مبسطًا مخالفًا لبيع الخضار والفواكه، وسُلّمت لجمعية إكرام لحفظ الطعام، إضافة إلى إتلاف 78 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر.

وأكد تكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، مبينًا أنه في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.