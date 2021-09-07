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"نزاهة" وقنبلة الـ"20 قضية".. إجماع عنوانه "بيض الله وجيهكم" والوسم #وطن_بلا_فساد

اهتمام خاص بالقضيتين الـ5 والـ17.. و"الدوسري": حرب أبلغ من أطنان من الشعارات

ما بين حساباتهم بمواقع التواصل وتعليقاتهم على الأخبار بالمواقع الإخبارية الإلكترونية أجمع كثير من المتابعين على الإشادة بجهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك عقب ما أعلنته اليوم ونشرته "سبق" في حينه حول ضبط ومباشرة عدد من القضايا الجنائية، والتي بلغت 20 قضية، حيث كان لسان حال الجميع وجملتهم الأشهر في تعليقاتهم وتغريداتهم "بيض الله وجيهكم".

ومن ضمن التعليقات التي وردت على خبر "سبق" المنشور اليوم قال أحد المعلقين: "هذا الي شغال في هيئة الرقابة الي يبي يضغط على العسكري عشان يتنازل عن الفلوس الي يطلب قريبه فيها لا بد أن تكون عقوبته مشددة جداً"، وذلك عقب ما أعلنته الهيئة ضمن القضية الخامسة، والتي جاء نصها كالتالي: "إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة، وطلب منه الحضور للهيئة؛ بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة".

وحول القضية 17 قال أحد المعلقين: "لا حول ولا قوة الا بالله. لكن ما قهرني إلا القضية السابعة عشرة. يضحي بمعلومات المواطنين الأبرياء وسلمها لواحد حرامي عشان مصلحته الخاصة"، حيث كانت قد أكدت الهيئة بشأن هذه القضية إيقاف موظف ببنك ومواطن؛ لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني، مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

وتحت وسم #وطن_بلا_فساد على "تويتر" تنوعت التعليقات واجتمعت جميعها على الإشادة بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث غرد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري بخبر "سبق" قائلاً: "الحرب على الفساد أبلغ من أطنان من شعارات العدل والمساواة".

وقال أحد المعلقين على نفس الوسم: "من الأخير منصبك واسمك ما راح يفيدك إذا كنت فاسد، راح تحاسب بفضل قدرات الجهات الأمنية لدينا، والعمل الكبير من هيئة الفساد".

ولتفاصيل أكثر حول ما أعلنته "نزاهة" اليوم هنا: https://sabq.org/Xh7mg

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نزاهة" وقنبلة الـ"20 قضية".. إجماع عنوانه "بيض الله وجيهكم" والوسم #وطن_بلا_فساد
سبق

ما بين حساباتهم بمواقع التواصل وتعليقاتهم على الأخبار بالمواقع الإخبارية الإلكترونية أجمع كثير من المتابعين على الإشادة بجهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك عقب ما أعلنته اليوم ونشرته "سبق" في حينه حول ضبط ومباشرة عدد من القضايا الجنائية، والتي بلغت 20 قضية، حيث كان لسان حال الجميع وجملتهم الأشهر في تعليقاتهم وتغريداتهم "بيض الله وجيهكم".

ومن ضمن التعليقات التي وردت على خبر "سبق" المنشور اليوم قال أحد المعلقين: "هذا الي شغال في هيئة الرقابة الي يبي يضغط على العسكري عشان يتنازل عن الفلوس الي يطلب قريبه فيها لا بد أن تكون عقوبته مشددة جداً"، وذلك عقب ما أعلنته الهيئة ضمن القضية الخامسة، والتي جاء نصها كالتالي: "إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة، وطلب منه الحضور للهيئة؛ بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة".

وحول القضية 17 قال أحد المعلقين: "لا حول ولا قوة الا بالله. لكن ما قهرني إلا القضية السابعة عشرة. يضحي بمعلومات المواطنين الأبرياء وسلمها لواحد حرامي عشان مصلحته الخاصة"، حيث كانت قد أكدت الهيئة بشأن هذه القضية إيقاف موظف ببنك ومواطن؛ لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني، مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

وتحت وسم #وطن_بلا_فساد على "تويتر" تنوعت التعليقات واجتمعت جميعها على الإشادة بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث غرد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري بخبر "سبق" قائلاً: "الحرب على الفساد أبلغ من أطنان من شعارات العدل والمساواة".

وقال أحد المعلقين على نفس الوسم: "من الأخير منصبك واسمك ما راح يفيدك إذا كنت فاسد، راح تحاسب بفضل قدرات الجهات الأمنية لدينا، والعمل الكبير من هيئة الفساد".

ولتفاصيل أكثر حول ما أعلنته "نزاهة" اليوم هنا: https://sabq.org/Xh7mg

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
02:28 PM

"نزاهة" وقنبلة الـ"20 قضية".. إجماع عنوانه "بيض الله وجيهكم" والوسم #وطن_بلا_فساد

اهتمام خاص بالقضيتين الـ5 والـ17.. و"الدوسري": حرب أبلغ من أطنان من الشعارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ما بين حساباتهم بمواقع التواصل وتعليقاتهم على الأخبار بالمواقع الإخبارية الإلكترونية أجمع كثير من المتابعين على الإشادة بجهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك عقب ما أعلنته اليوم ونشرته "سبق" في حينه حول ضبط ومباشرة عدد من القضايا الجنائية، والتي بلغت 20 قضية، حيث كان لسان حال الجميع وجملتهم الأشهر في تعليقاتهم وتغريداتهم "بيض الله وجيهكم".

ومن ضمن التعليقات التي وردت على خبر "سبق" المنشور اليوم قال أحد المعلقين: "هذا الي شغال في هيئة الرقابة الي يبي يضغط على العسكري عشان يتنازل عن الفلوس الي يطلب قريبه فيها لا بد أن تكون عقوبته مشددة جداً"، وذلك عقب ما أعلنته الهيئة ضمن القضية الخامسة، والتي جاء نصها كالتالي: "إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة، وطلب منه الحضور للهيئة؛ بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة".

وحول القضية 17 قال أحد المعلقين: "لا حول ولا قوة الا بالله. لكن ما قهرني إلا القضية السابعة عشرة. يضحي بمعلومات المواطنين الأبرياء وسلمها لواحد حرامي عشان مصلحته الخاصة"، حيث كانت قد أكدت الهيئة بشأن هذه القضية إيقاف موظف ببنك ومواطن؛ لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني، مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

وتحت وسم #وطن_بلا_فساد على "تويتر" تنوعت التعليقات واجتمعت جميعها على الإشادة بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث غرد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري بخبر "سبق" قائلاً: "الحرب على الفساد أبلغ من أطنان من شعارات العدل والمساواة".

وقال أحد المعلقين على نفس الوسم: "من الأخير منصبك واسمك ما راح يفيدك إذا كنت فاسد، راح تحاسب بفضل قدرات الجهات الأمنية لدينا، والعمل الكبير من هيئة الفساد".

ولتفاصيل أكثر حول ما أعلنته "نزاهة" اليوم هنا: https://sabq.org/Xh7mg

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