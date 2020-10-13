النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موارد الرياض" تباشر أكثر من 7 آلاف قضية عمالية خلال شهرين

شملت النزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض

باشرت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين؛ أكثر من 7 آلاف قضية عمالية "عن بعد" لفض النزاع القائم فيها والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه القضايا تشمل "النزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والنزاعات المترتبة على الفصل من العمل، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل الناشئة عن تطبيق أحكام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يذكر أن جميع إجراءات التسوية الودية تتم إلكترونيّاً عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى ضرورة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موارد الرياض" تباشر أكثر من 7 آلاف قضية عمالية خلال شهرين
سبق

باشرت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين؛ أكثر من 7 آلاف قضية عمالية "عن بعد" لفض النزاع القائم فيها والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه القضايا تشمل "النزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والنزاعات المترتبة على الفصل من العمل، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل الناشئة عن تطبيق أحكام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يذكر أن جميع إجراءات التسوية الودية تتم إلكترونيّاً عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى ضرورة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
04:45 PM

"موارد الرياض" تباشر أكثر من 7 آلاف قضية عمالية خلال شهرين

شملت النزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
318

باشرت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين؛ أكثر من 7 آلاف قضية عمالية "عن بعد" لفض النزاع القائم فيها والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه القضايا تشمل "النزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والنزاعات المترتبة على الفصل من العمل، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل الناشئة عن تطبيق أحكام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يذكر أن جميع إجراءات التسوية الودية تتم إلكترونيّاً عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى ضرورة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة