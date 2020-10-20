المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً
"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل خمس محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر وخيبر وينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-20
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر وخيبر وينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
08:42 AM
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً
"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل خمس محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر وخيبر وينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.