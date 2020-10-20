وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر وخيبر وينبع.

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-20 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر وخيبر وينبع. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 08:42 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً "الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل خمس محافظات





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر وخيبر وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.