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هيئة المهندسين تتيح التسجيل في اختباري أساسيات الهندسة والعمارة

يقدّم إلكترونياً باللغة الإنجليزية في مقار مركز اختبار قياس.. هنا التفاصيل

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن فتح باب التسجيل في اختبار أساسيات الهندسة واختبار أساسيات العمارة، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقالت الهيئة: إن الاختبارات تستهدف طلاب السنة الأخيرة وكذلك خريجي كليات الهندسة وكليات العمارة، ويقدم الاختبار إلكترونياً وباللغة الإنجليزية في مقار مركز اختبار قياس، وذلك يوم السبت 16 صفر 1442 الموافق 3 أكتوبر 2020.

وأضافت أن الراغبين في التسجيل بالاختبار يجب عليهم الدخول على موقع قياس https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet.

وأشارت إلى أن اختبار أساسيات الهندسة يشتمل على قسمين أساسيين هما الاختبار الهندسي العام وعدد أسئلته (90) سؤالاً، ويستغرق ثلاث (3) ساعات، ويغطي المجالات الهندسية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات ذات العلاقة بالهندسة، والقسم الآخر الاختبار الهندسي التخصصي وعدد أسئلته (50) سؤالاً في كل تخصص ويستغرق ثلاث (3) ساعات.

وأردفت: يحتوي اختبار أساسيات العمارة على اختبار شامل لأساسيات تخصص العمارة، ويهدف إلى قياس المعرفة والمهارات الأساسية الواجب توفرها لدى المعماري ويقدم باللغة الإنجليزية، ويبلغ عدد أسئلة الاختبار (100) سؤال ويستغرق ثلاث (3) ساعات.

الهيئة السعودية للمهندسين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المهندسين تتيح التسجيل في اختباري أساسيات الهندسة والعمارة
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن فتح باب التسجيل في اختبار أساسيات الهندسة واختبار أساسيات العمارة، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقالت الهيئة: إن الاختبارات تستهدف طلاب السنة الأخيرة وكذلك خريجي كليات الهندسة وكليات العمارة، ويقدم الاختبار إلكترونياً وباللغة الإنجليزية في مقار مركز اختبار قياس، وذلك يوم السبت 16 صفر 1442 الموافق 3 أكتوبر 2020.

وأضافت أن الراغبين في التسجيل بالاختبار يجب عليهم الدخول على موقع قياس https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet.

وأشارت إلى أن اختبار أساسيات الهندسة يشتمل على قسمين أساسيين هما الاختبار الهندسي العام وعدد أسئلته (90) سؤالاً، ويستغرق ثلاث (3) ساعات، ويغطي المجالات الهندسية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات ذات العلاقة بالهندسة، والقسم الآخر الاختبار الهندسي التخصصي وعدد أسئلته (50) سؤالاً في كل تخصص ويستغرق ثلاث (3) ساعات.

وأردفت: يحتوي اختبار أساسيات العمارة على اختبار شامل لأساسيات تخصص العمارة، ويهدف إلى قياس المعرفة والمهارات الأساسية الواجب توفرها لدى المعماري ويقدم باللغة الإنجليزية، ويبلغ عدد أسئلة الاختبار (100) سؤال ويستغرق ثلاث (3) ساعات.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
03:00 PM

هيئة المهندسين تتيح التسجيل في اختباري أساسيات الهندسة والعمارة

يقدّم إلكترونياً باللغة الإنجليزية في مقار مركز اختبار قياس.. هنا التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن فتح باب التسجيل في اختبار أساسيات الهندسة واختبار أساسيات العمارة، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقالت الهيئة: إن الاختبارات تستهدف طلاب السنة الأخيرة وكذلك خريجي كليات الهندسة وكليات العمارة، ويقدم الاختبار إلكترونياً وباللغة الإنجليزية في مقار مركز اختبار قياس، وذلك يوم السبت 16 صفر 1442 الموافق 3 أكتوبر 2020.

وأضافت أن الراغبين في التسجيل بالاختبار يجب عليهم الدخول على موقع قياس https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet.

وأشارت إلى أن اختبار أساسيات الهندسة يشتمل على قسمين أساسيين هما الاختبار الهندسي العام وعدد أسئلته (90) سؤالاً، ويستغرق ثلاث (3) ساعات، ويغطي المجالات الهندسية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات ذات العلاقة بالهندسة، والقسم الآخر الاختبار الهندسي التخصصي وعدد أسئلته (50) سؤالاً في كل تخصص ويستغرق ثلاث (3) ساعات.

وأردفت: يحتوي اختبار أساسيات العمارة على اختبار شامل لأساسيات تخصص العمارة، ويهدف إلى قياس المعرفة والمهارات الأساسية الواجب توفرها لدى المعماري ويقدم باللغة الإنجليزية، ويبلغ عدد أسئلة الاختبار (100) سؤال ويستغرق ثلاث (3) ساعات.

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