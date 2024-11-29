كورونا في 5 دول.. 4043 إصابة جديدة بالبرازيل و3309 بكوريا الجنوبية و1050 بالمكسيك

خلال الساعات الـ24 الماضية.. تسجيل 951 بمصر و41 بالصين

أظهرت بياناتٌ نشرتها وزارة الصحة في البرازيل يوم الأحد، تسجيل 92 وفاة و4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 614278؛ في حين تجاوز عدد الإصابات 22 مليونًا.

المكسيك

أشارت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك، إلى تسجيل 38 وفاة و1050 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 293897 وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و883842 إصابة منذ بدء الجائحة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3309 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 444 ألفًا و200 إصابة.

كما سجلت البلاد 32 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3580 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 42 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 356718 من ضمنهم 296167 حالة تم شفاؤها، و20347 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد؛ ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 98672.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 21 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.