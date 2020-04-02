عدد المتعافين من "كورونا" حول العالم يقفز فوق 200 ألف

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المصابين لأكثر من 950 ألفاً

لا يزال العالم يحبس أنفاسه، مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس "كورونا" المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول.

ولكن ومع تلك الأرقام برز، قبل قليل، رقم المتعافين حول العالم، والذي قفز قبل قليل فوق 200 ألف حالة تعافٍ، فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم إلى أكثر من 950 ألفاً، كما ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في العالم إلى أكثر من 48 ألفاً، وفق إحصائية محدثة نشرتها "سكاي نيوز".