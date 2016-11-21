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أعلى مستوى في 5 أعوام.. صعود قياسي للتسهيلات المتاحة بسوق الأسهم

17.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 46.7 % بنهاية الربع الثالث من 2021، إلى 17.44 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وسجل حجم التسهيلات المتاحة أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الثاني من 2016 البالغ حينها نحو17.5 مليار ريال.

وبذلك تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي وللفصل الثامن على التوالي، حيث بدأت النمو في الربع الرابع من 2019 وفقاً لـ "الاقتصادية".

ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت التسهيلات المتاحة بنحو 8.5 في المائة، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة نحو 16.08 مليار ريال.

من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث نحو 13.79 مليار ريال "تعادل 79 %" من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عمّا كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 12.5 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أعلى مستوى في 5 أعوام.. صعود قياسي للتسهيلات المتاحة بسوق الأسهم
سبق

ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 46.7 % بنهاية الربع الثالث من 2021، إلى 17.44 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وسجل حجم التسهيلات المتاحة أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الثاني من 2016 البالغ حينها نحو17.5 مليار ريال.

وبذلك تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي وللفصل الثامن على التوالي، حيث بدأت النمو في الربع الرابع من 2019 وفقاً لـ "الاقتصادية".

ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت التسهيلات المتاحة بنحو 8.5 في المائة، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة نحو 16.08 مليار ريال.

من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث نحو 13.79 مليار ريال "تعادل 79 %" من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عمّا كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 12.5 مليار ريال.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
12:04 PM

أعلى مستوى في 5 أعوام.. صعود قياسي للتسهيلات المتاحة بسوق الأسهم

17.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 46.7 % بنهاية الربع الثالث من 2021، إلى 17.44 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وسجل حجم التسهيلات المتاحة أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الثاني من 2016 البالغ حينها نحو17.5 مليار ريال.

وبذلك تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي وللفصل الثامن على التوالي، حيث بدأت النمو في الربع الرابع من 2019 وفقاً لـ "الاقتصادية".

ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت التسهيلات المتاحة بنحو 8.5 في المائة، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة نحو 16.08 مليار ريال.

من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث نحو 13.79 مليار ريال "تعادل 79 %" من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عمّا كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 12.5 مليار ريال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,693
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,207
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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