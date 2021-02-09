النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسابقات تنقل مواجهة الاتفاق وأبها.. من الدمام إلى الخبر

قرّرت لجنة المسابقات نقل مواجهة الاتفاق ونظيره أبها من ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، والمقرّر إقامتها يوم الخميس المقبل عند الساعة 6:05 مساءً.

ويأتي ذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المسابقات تنقل مواجهة الاتفاق وأبها.. من الدمام إلى الخبر
سبق

قرّرت لجنة المسابقات نقل مواجهة الاتفاق ونظيره أبها من ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، والمقرّر إقامتها يوم الخميس المقبل عند الساعة 6:05 مساءً.

ويأتي ذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
04:21 PM

المسابقات تنقل مواجهة الاتفاق وأبها.. من الدمام إلى الخبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
539

قرّرت لجنة المسابقات نقل مواجهة الاتفاق ونظيره أبها من ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، والمقرّر إقامتها يوم الخميس المقبل عند الساعة 6:05 مساءً.

ويأتي ذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,971
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,424
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,603
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,357

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة