إعلان المقبولين مبدئياً بالقوات الخاصة للأمن والحماية

أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية (الإدارة العامة للقبول المركزي) نتائج المقبولين مبدئياً بالقوات الخاصة للأمن والحماية.
ودعت المتقدمين إلى زيارة بوابة التوظيف (بوابة وزارة الداخلية) WWW.MOI.GOV.SA) للاطلاع على النتائج والمواعيد.
أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية (الإدارة العامة للقبول المركزي) نتائج المقبولين مبدئياً بالقوات الخاصة للأمن والحماية.
ودعت المتقدمين إلى زيارة بوابة التوظيف (بوابة وزارة الداخلية) WWW.MOI.GOV.SA) للاطلاع على النتائج والمواعيد.
أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية (الإدارة العامة للقبول المركزي) نتائج المقبولين مبدئياً بالقوات الخاصة للأمن والحماية.
ودعت المتقدمين إلى زيارة بوابة التوظيف (بوابة وزارة الداخلية) WWW.MOI.GOV.SA) للاطلاع على النتائج والمواعيد.
أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية (الإدارة العامة للقبول المركزي) نتائج المقبولين مبدئياً بالقوات الخاصة للأمن والحماية.
ودعت المتقدمين إلى زيارة بوابة التوظيف (بوابة وزارة الداخلية) WWW.MOI.GOV.SA) للاطلاع على النتائج والمواعيد.