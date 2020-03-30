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"التدريب التقني": 134 منشأة لدعم جهود "الصحة" لمواجهة "كورونا"

تستخدم كمراكز إيواء في جميع المناطق في إطار مساندة وزارة الصحة

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ جميع إدارات التدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة، بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية لدعم اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا، وتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل مهام عملها.

وعملت المؤسسة منذ بداية الأزمة على تفعيل كامل خطط الأزمات والطوارئ لديها، والتنسيق مع وزارة التعليم ومشاركتها في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت وضع عدد من المنشآت التدريبية والكوادر البشرية تحت تصرف وزارة الصحة، حيث حددت المؤسسة أكثر من "134" منشأة تدريبية لتستخدم كمراكز إيواء في جميع المناطق، وأكثر من "4500" متطوع من منسوبي المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية والطبية والكشفية، وكذلك "136" حافلة نقل.

تأتي هذه الخطوة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في إطار تكاملها مع بقية الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل مهامها الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا الجديد أحمد بن فهد الفهيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني": 134 منشأة لدعم جهود "الصحة" لمواجهة "كورونا"
سبق

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ جميع إدارات التدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة، بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية لدعم اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا، وتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل مهام عملها.

وعملت المؤسسة منذ بداية الأزمة على تفعيل كامل خطط الأزمات والطوارئ لديها، والتنسيق مع وزارة التعليم ومشاركتها في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت وضع عدد من المنشآت التدريبية والكوادر البشرية تحت تصرف وزارة الصحة، حيث حددت المؤسسة أكثر من "134" منشأة تدريبية لتستخدم كمراكز إيواء في جميع المناطق، وأكثر من "4500" متطوع من منسوبي المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية والطبية والكشفية، وكذلك "136" حافلة نقل.

تأتي هذه الخطوة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في إطار تكاملها مع بقية الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل مهامها الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:26 PM

"التدريب التقني": 134 منشأة لدعم جهود "الصحة" لمواجهة "كورونا"

تستخدم كمراكز إيواء في جميع المناطق في إطار مساندة وزارة الصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ جميع إدارات التدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة، بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية لدعم اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا، وتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل مهام عملها.

وعملت المؤسسة منذ بداية الأزمة على تفعيل كامل خطط الأزمات والطوارئ لديها، والتنسيق مع وزارة التعليم ومشاركتها في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت وضع عدد من المنشآت التدريبية والكوادر البشرية تحت تصرف وزارة الصحة، حيث حددت المؤسسة أكثر من "134" منشأة تدريبية لتستخدم كمراكز إيواء في جميع المناطق، وأكثر من "4500" متطوع من منسوبي المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية والطبية والكشفية، وكذلك "136" حافلة نقل.

تأتي هذه الخطوة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في إطار تكاملها مع بقية الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل مهامها الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.

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