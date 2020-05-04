بالرياض والقصيم.. ضبط 8 مخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي كورونا

2 بالمزاحمية ومقيم يستغل تصريح التجوّل لنقل 3 بمركبته و2 يمارسان الحلاقة

تمكنت الجهات الأمنية في منطقتَي الرياض والقصيم من ضبط عدد من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا، حيث قُبض على شخصين بمحافظة المزاحمية لمخالفتهما اشتراطات التباعد الاجتماعي الموصى بها من الجهات الصحية وتوثيق ذلك ونشره، فيما ضبطت شرطة منطقة القصيم مقيماً حاول استغلال تصريح التجوّل لنقل ثلاثة مقيمين آخرين داخل مركبته في أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمنية، كما قُبض على مقيمين يمارسان مهنة الحلاقة في المنازل والاستراحات بالقصيم.

وتم توقيفهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.