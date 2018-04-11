باكستان تعلن ارتفاع مصابي كورونا إلى 4695 والوفيات إلى 66

"الصحة": 45 مصابًا في وضع حرج.. و727 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 4695 حالة، توفيت منها 66 حتى الآن، وتماثلت للشفاء 727 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم: إن "من بين المصابين بالفيروس 45 حالة في وضع حرج؛ بينما تم إخضاع 54706 أشخاص حتى الآن في باكستان لفحص فيروس كورونا".

وأضاف أن "من إجمالي الإصابات في باكستان تم تسجيل 2287 حالة في إقليم البنجاب، و1214 حالة في إقليم السند، و620 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و219 حالة في إقليم بلوشستان، و215 في إقليم جيلجيت بلتستان، و33 حالة في منطقة كشمير الحرة، و107 حالات في العاصمة الاتحادية إسلام أباد".