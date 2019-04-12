تركيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 56956 والوفيات إلى 1198

أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198. وفقاً لروسيا اليوم.
أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198. وفقاً لروسيا اليوم.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198. وفقاً لروسيا اليوم.
أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198. وفقاً لروسيا اليوم.