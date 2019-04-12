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تركيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 56956 والوفيات إلى 1198

أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198. وفقاً لروسيا اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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تركيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 56956 والوفيات إلى 1198
سبق

أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198. وفقاً لروسيا اليوم.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:03 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:26 PM

تركيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 56956 والوفيات إلى 1198

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198. وفقاً لروسيا اليوم.

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