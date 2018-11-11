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"الحصيني": نجم "الغفر" الثالث من الوسم يبدأ اليوم وتكثر معه أمراض البرد

قال إن نهاره معتدل وليله بارد ومطره غزير ويستمر لمدة 13 يومًا

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني ، إن النجم الثالث من الوسم، بدأ اليوم الأحد، واسمه "الغفر"، وأيامه تبلغ 13 يومًا.

وأوضح "الحصيني" أن مع "الغفر" تبدأ المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد" الإنفلونزا والسعال والزكام"، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، وهو أول النجوم اليمانية.

وأكد أن مطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار بمشيئة الله، وينبت فيه الفقع، إذا طرح الله البركة فيه، وقال: تستمر فيه زيادة الليل، ويقل فيه شرب الماء، وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح، والشعير، والخضراوات في وسط المملكة.

واستشهد "الحصيني" بقول العامة: "إذا طلع الغفر، اقشعر السفر، وتربل النظر، وحسن في العين الجمر".


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"الحصيني": نجم "الغفر" الثالث من الوسم يبدأ اليوم وتكثر معه أمراض البرد
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني ، إن النجم الثالث من الوسم، بدأ اليوم الأحد، واسمه "الغفر"، وأيامه تبلغ 13 يومًا.

وأوضح "الحصيني" أن مع "الغفر" تبدأ المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد" الإنفلونزا والسعال والزكام"، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، وهو أول النجوم اليمانية.

وأكد أن مطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار بمشيئة الله، وينبت فيه الفقع، إذا طرح الله البركة فيه، وقال: تستمر فيه زيادة الليل، ويقل فيه شرب الماء، وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح، والشعير، والخضراوات في وسط المملكة.

واستشهد "الحصيني" بقول العامة: "إذا طلع الغفر، اقشعر السفر، وتربل النظر، وحسن في العين الجمر".


11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:30 PM

"الحصيني": نجم "الغفر" الثالث من الوسم يبدأ اليوم وتكثر معه أمراض البرد

قال إن نهاره معتدل وليله بارد ومطره غزير ويستمر لمدة 13 يومًا

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فهد العتيبي - الرياض
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9,788

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني ، إن النجم الثالث من الوسم، بدأ اليوم الأحد، واسمه "الغفر"، وأيامه تبلغ 13 يومًا.

وأوضح "الحصيني" أن مع "الغفر" تبدأ المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد" الإنفلونزا والسعال والزكام"، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، وهو أول النجوم اليمانية.

وأكد أن مطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار بمشيئة الله، وينبت فيه الفقع، إذا طرح الله البركة فيه، وقال: تستمر فيه زيادة الليل، ويقل فيه شرب الماء، وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح، والشعير، والخضراوات في وسط المملكة.

واستشهد "الحصيني" بقول العامة: "إذا طلع الغفر، اقشعر السفر، وتربل النظر، وحسن في العين الجمر".


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