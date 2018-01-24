"المنيع" نائبًا لمساعد مدير مستشفى الملك سعود

أصدر مدير مستشفى الملك سعود، المشرف على التشغيل الذاتي، الدكتور ياسر السيوفي؛ قرارًا بتعيين ماجد بن صالح المنيع، نائبًا لمساعد مدير المستشفى للصحة العامة.

و"المنيع" صاحب خبرة إدارية طويلة لأكثر من ١٤ عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمات صحية وإدارة مستشفيات، والمركز الأول بالقصيم بالإشراف على برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية عام ٢٠١٨، والمركز الرابع على مستوى المملكة، وعمل سابقًا مديرًا لإدارة الأسرة، ورئيسًا لقسم التنويم والطوارئ بالمستشفى.