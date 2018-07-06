النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمن المنشآت": استخدمنا أحدث التقنيات لتعزيز الأمن في "سوق عكاظ"

وسط مشاركة نسائية لتسهيل إجراءات دخول العوائل

وضعت قوة أمن المنشآت بمحافظة الطائف خطة أمنية لتأمين فعاليات أعمال سوق عكاظ (12)، الذي انطلق الأسبوع الماضي، على أرض العرفاء شرق محافظة الطائف، وذلك لضمان سلامة وراحة ضيوف وزوار السوق من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضح العميد ركن مهندس مطلق بن سعيد العتيبي، مساعد قائد منطقة مكة المكرمة لأمن المنشآت أن الخطط الأمنية لتفويج الزوار وتنقلاتهم بين أركان جادة عكاظ، تقتضي تعزيز التواجد الأمني والمروري على مدار الساعة، إلى جانب تقديم الخدمات الأمنية والإرشادية للزوار وضبط الأوضاع الأمنية والمرورية.

وأشار الذيابي إلى أن جهازه الأمني في عكاظ، استخدم تقنية أمنية حديثة، لضمان سلامة الزوار، إضافة إلى تسهيل عمليات الرصد والإحصائيات وتدفق الزوار، وذلك عبر تخصيص 4 بوابات رئيسة لاستقبال الزوار والمنظمين والمسؤولين، وذلك بمساندة متطوعات أمنيات من العنصر النسائي للمساعدة في تسهيل إجراءات دخول وخروج العوائل الزائرة.

ودعا مساعد قائد منطقة مكة المكرمة لأمن المنشآت، الزائرين من المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون الجاد مع رجال الأمن والالتزام بالتعاليم التي من شأنها إظهار سوق عكاظ كواجهة مشرفة ومشرقة للمملكة ومواطنيها، مهيباً في الوقت ذاته برجال الأمن لبذل الجهد الكافي والتفاني لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء.

يأتي هذا اللقاء ضمن مبادرات المركز الإعلامي بسوق عكاظ في استضافة المسؤولين المشرفين على مهام سوق عكاظ للتحاور مع الإعلاميين وإطلاعهم على دورهم وما يقومون به في السوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمن المنشآت": استخدمنا أحدث التقنيات لتعزيز الأمن في "سوق عكاظ"
سبق

وضعت قوة أمن المنشآت بمحافظة الطائف خطة أمنية لتأمين فعاليات أعمال سوق عكاظ (12)، الذي انطلق الأسبوع الماضي، على أرض العرفاء شرق محافظة الطائف، وذلك لضمان سلامة وراحة ضيوف وزوار السوق من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضح العميد ركن مهندس مطلق بن سعيد العتيبي، مساعد قائد منطقة مكة المكرمة لأمن المنشآت أن الخطط الأمنية لتفويج الزوار وتنقلاتهم بين أركان جادة عكاظ، تقتضي تعزيز التواجد الأمني والمروري على مدار الساعة، إلى جانب تقديم الخدمات الأمنية والإرشادية للزوار وضبط الأوضاع الأمنية والمرورية.

وأشار الذيابي إلى أن جهازه الأمني في عكاظ، استخدم تقنية أمنية حديثة، لضمان سلامة الزوار، إضافة إلى تسهيل عمليات الرصد والإحصائيات وتدفق الزوار، وذلك عبر تخصيص 4 بوابات رئيسة لاستقبال الزوار والمنظمين والمسؤولين، وذلك بمساندة متطوعات أمنيات من العنصر النسائي للمساعدة في تسهيل إجراءات دخول وخروج العوائل الزائرة.

ودعا مساعد قائد منطقة مكة المكرمة لأمن المنشآت، الزائرين من المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون الجاد مع رجال الأمن والالتزام بالتعاليم التي من شأنها إظهار سوق عكاظ كواجهة مشرفة ومشرقة للمملكة ومواطنيها، مهيباً في الوقت ذاته برجال الأمن لبذل الجهد الكافي والتفاني لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء.

يأتي هذا اللقاء ضمن مبادرات المركز الإعلامي بسوق عكاظ في استضافة المسؤولين المشرفين على مهام سوق عكاظ للتحاور مع الإعلاميين وإطلاعهم على دورهم وما يقومون به في السوق.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
07:49 PM

"أمن المنشآت": استخدمنا أحدث التقنيات لتعزيز الأمن في "سوق عكاظ"

وسط مشاركة نسائية لتسهيل إجراءات دخول العوائل

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
1,336

وضعت قوة أمن المنشآت بمحافظة الطائف خطة أمنية لتأمين فعاليات أعمال سوق عكاظ (12)، الذي انطلق الأسبوع الماضي، على أرض العرفاء شرق محافظة الطائف، وذلك لضمان سلامة وراحة ضيوف وزوار السوق من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضح العميد ركن مهندس مطلق بن سعيد العتيبي، مساعد قائد منطقة مكة المكرمة لأمن المنشآت أن الخطط الأمنية لتفويج الزوار وتنقلاتهم بين أركان جادة عكاظ، تقتضي تعزيز التواجد الأمني والمروري على مدار الساعة، إلى جانب تقديم الخدمات الأمنية والإرشادية للزوار وضبط الأوضاع الأمنية والمرورية.

وأشار الذيابي إلى أن جهازه الأمني في عكاظ، استخدم تقنية أمنية حديثة، لضمان سلامة الزوار، إضافة إلى تسهيل عمليات الرصد والإحصائيات وتدفق الزوار، وذلك عبر تخصيص 4 بوابات رئيسة لاستقبال الزوار والمنظمين والمسؤولين، وذلك بمساندة متطوعات أمنيات من العنصر النسائي للمساعدة في تسهيل إجراءات دخول وخروج العوائل الزائرة.

ودعا مساعد قائد منطقة مكة المكرمة لأمن المنشآت، الزائرين من المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون الجاد مع رجال الأمن والالتزام بالتعاليم التي من شأنها إظهار سوق عكاظ كواجهة مشرفة ومشرقة للمملكة ومواطنيها، مهيباً في الوقت ذاته برجال الأمن لبذل الجهد الكافي والتفاني لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء.

يأتي هذا اللقاء ضمن مبادرات المركز الإعلامي بسوق عكاظ في استضافة المسؤولين المشرفين على مهام سوق عكاظ للتحاور مع الإعلاميين وإطلاعهم على دورهم وما يقومون به في السوق.

شارك برأيك
90
497

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,850
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,398
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,267
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,505

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة