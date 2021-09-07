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"بشر" تفتح ملف تحوّل الموارد البشرية من الخدمة المدنية لنظام العمل

ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، غداً الأربعاء اللقاء الشهري العاشر، تحت عنوان "تحوّل الموارد البشرية في القطاع العام من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء افتراضياً عبر تطبيق (زوم)، عبدالرحمن بن محمد الشعيل مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، عمل الشعيل مديراً لإدارة تطوير الموارد البشرية، ومسؤولاً للتوظيف في مركز اللغة الإنجليزية بالمعهد، والأستاذ حاصل على درجة الماجستير في تعليم اللغات من جامعة كاليفورنيا الحكومية، ويحمل رخصة مهنية من Hogan Assessment، وشهادة أخصائي مزايا وتعويضات من World At Work، بالإضافة إلى شهادات اخصائي موارد بشرية من CIPD.



ويتناول اللقاء ملف "الموارد البشرية في القطاع العام" من خلال عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها مفهوم تحول الموارد البشرية، خطوات تحول الموارد البشرية، تحديات تحول الموارد البشرية، كما يستعرض اللقاء أسباب ومبررات تحول الموارد البشرية، والخطوات والمراحل المستقبلية لما بعد تحول الموارد البشرية.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر الماضي ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجعاً يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك تدرج في سجله التطوعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بشر" تفتح ملف تحوّل الموارد البشرية من الخدمة المدنية لنظام العمل
سبق

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، غداً الأربعاء اللقاء الشهري العاشر، تحت عنوان "تحوّل الموارد البشرية في القطاع العام من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء افتراضياً عبر تطبيق (زوم)، عبدالرحمن بن محمد الشعيل مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، عمل الشعيل مديراً لإدارة تطوير الموارد البشرية، ومسؤولاً للتوظيف في مركز اللغة الإنجليزية بالمعهد، والأستاذ حاصل على درجة الماجستير في تعليم اللغات من جامعة كاليفورنيا الحكومية، ويحمل رخصة مهنية من Hogan Assessment، وشهادة أخصائي مزايا وتعويضات من World At Work، بالإضافة إلى شهادات اخصائي موارد بشرية من CIPD.



ويتناول اللقاء ملف "الموارد البشرية في القطاع العام" من خلال عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها مفهوم تحول الموارد البشرية، خطوات تحول الموارد البشرية، تحديات تحول الموارد البشرية، كما يستعرض اللقاء أسباب ومبررات تحول الموارد البشرية، والخطوات والمراحل المستقبلية لما بعد تحول الموارد البشرية.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر الماضي ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجعاً يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك تدرج في سجله التطوعي.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
07:09 PM

"بشر" تفتح ملف تحوّل الموارد البشرية من الخدمة المدنية لنظام العمل

ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، غداً الأربعاء اللقاء الشهري العاشر، تحت عنوان "تحوّل الموارد البشرية في القطاع العام من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء افتراضياً عبر تطبيق (زوم)، عبدالرحمن بن محمد الشعيل مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، عمل الشعيل مديراً لإدارة تطوير الموارد البشرية، ومسؤولاً للتوظيف في مركز اللغة الإنجليزية بالمعهد، والأستاذ حاصل على درجة الماجستير في تعليم اللغات من جامعة كاليفورنيا الحكومية، ويحمل رخصة مهنية من Hogan Assessment، وشهادة أخصائي مزايا وتعويضات من World At Work، بالإضافة إلى شهادات اخصائي موارد بشرية من CIPD.



ويتناول اللقاء ملف "الموارد البشرية في القطاع العام" من خلال عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها مفهوم تحول الموارد البشرية، خطوات تحول الموارد البشرية، تحديات تحول الموارد البشرية، كما يستعرض اللقاء أسباب ومبررات تحول الموارد البشرية، والخطوات والمراحل المستقبلية لما بعد تحول الموارد البشرية.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر الماضي ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجعاً يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك تدرج في سجله التطوعي.

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