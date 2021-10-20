بمشاركة منتخبات القوات المسلحة افتتاح بطولة العالم الرياضية العسكرية.. الجمعة

تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 18 إلى 28 من الشهر الحالي

افتتحت أمس منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة التي تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 18 إلى 28 من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية.

وكان حفل الافتتاح الذي أُقيم بالملعب الرئيس لمدينة ووهان الرياضية قد بدأ باستعراض دخول المنتخبات المشاركة التي بلغ عددها 120 منتخبًا من القارات كافة التي قدمت للمنافسة في 23 لعبة كأكبر حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.

بعدها توالت فقرات الحفل بكلمات من مسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية وكذلك للدولة المستضيفة وكلمة مباشرة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

عقب ذلك انطلقت فقرات الحفل الاستعراضية التي أبهرت الحضور بمشاركة فقرات عسكرية وتشكيلات ميدانية مميزة.

وقبل ختام الحفل أشعلت شعلة البطولة من خلال تناوب استلامها بين عدة أبطال عالميين.

وكان رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد بن طالع العمري قد أشاد بحماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة وذلك في عدة ألعاب منها: ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية حيث ستنطلق منافسات هذه الألعاب بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى وتحطيم الأرقام الدولية.

يُذكر أن المنتخبات الرياضية للقوات المسلحة تحظى بدعم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وبمتابعة من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم لتذليل الصعاب كافة وتسهيل إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية لتأهيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولات الرياضية العالمية.