شاهد.. تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في السنغال

"الدوسري": لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها الملك إخوانه

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السنغالية داكار، مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، وذلك بمقر الملحقية بالعاصمة داكار، ضمن مشاريعها التي تنفّذها عبر الملحقيات والمراكز الإسلامية في 18 دولة حول العالم.

حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري؛ ورئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال أمينتا صو؛ والملحق الديني بالسفارة هزاع بن مليح المطيري.

وبهذه المناسبة، أكّد سفير المملكة لدى داكار، أن البرنامج يعد لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين إخوانه في شهر العطاء، منوّهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ في تنفيذه وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.

من جانبها، أشادت رئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال أمينتا صو؛ بالجهود التي تقدمها المملكة في المجال الإسلامي، ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل، مشيدة بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والدفاع عن قضاياهم.

وفي ختام مراسم التدشين -التي حضرها بعض وسائل الإعلام والقناة الرسمية للتلفزيون السنغالي- تم توزيع سلال غذائية على عدد من المستفيدين من البرنامج، والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.