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"أمانة مكة" تنظم برنامجاً لتحديد المخاطر في الإجراءات البلدية

بالتعاون مع مكافحة الفساد والشؤون البلدية والقروية لتعزيز النزاهة

تعتزم أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وفي إطار التعاون المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يوم غدٍ الثلاثاء، إقامة برنامج لتحديد المخاطر في الإجراءات البلدية وسبل حلها وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز النزاهة في القطاع البلدي، بمركز عبدالله عريف التدريبي التابع لأمانة العاصمة المقدّسة.

ويستهدف البرنامج رؤساء البلديات بمكة المكرّمة، ومنسوبي وحدات المراجعة الداخلية، ومن لهم علاقة مباشرة بالرقابة على المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" تنظم برنامجاً لتحديد المخاطر في الإجراءات البلدية
سبق

تعتزم أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وفي إطار التعاون المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يوم غدٍ الثلاثاء، إقامة برنامج لتحديد المخاطر في الإجراءات البلدية وسبل حلها وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز النزاهة في القطاع البلدي، بمركز عبدالله عريف التدريبي التابع لأمانة العاصمة المقدّسة.

ويستهدف البرنامج رؤساء البلديات بمكة المكرّمة، ومنسوبي وحدات المراجعة الداخلية، ومن لهم علاقة مباشرة بالرقابة على المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
01:37 PM

"أمانة مكة" تنظم برنامجاً لتحديد المخاطر في الإجراءات البلدية

بالتعاون مع مكافحة الفساد والشؤون البلدية والقروية لتعزيز النزاهة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تعتزم أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وفي إطار التعاون المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يوم غدٍ الثلاثاء، إقامة برنامج لتحديد المخاطر في الإجراءات البلدية وسبل حلها وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز النزاهة في القطاع البلدي، بمركز عبدالله عريف التدريبي التابع لأمانة العاصمة المقدّسة.

ويستهدف البرنامج رؤساء البلديات بمكة المكرّمة، ومنسوبي وحدات المراجعة الداخلية، ومن لهم علاقة مباشرة بالرقابة على المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين.

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