"القناوي": ذكرى بيعة ولي العهد تجسد معاني تلاحم القيادة والشعب

أكد بأنها تتجلى بوضوح بقوّة المملكة في مواجهة جائحة كورونا

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي، التهاني والتبريكات للقيادة وللشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لاختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

وقال الدكتور القناوي: باسمي وباسم منسوبي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومنسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية نؤكد عظيم فخرنا واعتزازنا بولي عهدنا الأمين، الذي بتوفيق من الله عز وجل وثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين يقود رؤية وطننا المباركة 2030 إلى مستقبل واعدٍ وزاهر «طموحه يعانق عنان السماء».

وأفاد القناوي أن الذكرى الثالثة لتولّي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد تأتي ونحن نعيش لحظات نلمس من خلالها بوضوح قوّة المملكة، وثباتها في مواجهة الأزمة العالمية التي سببتها جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتؤكد لنا أن مِنعة المملكة الاقتصادية ومكانتها السياسية وتوجهات قيادتها الاستباقية قادرة ليس على تخطّي الأزمة فحسب، بل وعلى مواكبة الخطط التنموية، وإنجازها، وتحقيق آفاق أوسع وأشمل لاستمرار مسيرة النهضة والتطوير كواحدة من أهم دول العشرين.

وأكد الدور الحيوي والمهم الذي تضطلع به منظومة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني «الطبية والبحثية والأكاديمية» بدعم القيادة الحكيمة، مما جعل هذه المنظومة في طليعة الجهات الساعية إلى الابتكار والتميز في جهودها ومساعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الخدمات الصحية والابتكارات البحثية والمخرجات الأكاديمية التي تعد من أحد أهم الروافد الوطنية في تعزيز مسيرة النماء والتطوير.