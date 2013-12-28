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محافظ حوطة بني تميم يطلع على تقرير تفصيلي عن الفصل التدريبي بكلية التقنية

تضمن سير العملية التدريبية في ظل جائحة كورونا

قدّم مدير المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد بن صالح الفضل لمحافظ المنطقة، محمد بن عامر العجمي اليوم تقريراً تفصيلياً عن الفصل التدريبي الأول بالكلية.

ويتضمّن التقرير سير العملية التدريبية والأعمال التي تم القيام بها، والجهود في ظل جائحة كورونا COVID -19 متخطياً بحمد الله -عز وجل- كل العقبات، وذلك بدعم قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمتابعة المستمرة لإنجاح وتميز التدريب بكفاءته وجودته.

ومن جهته، أبدى محافظ حوطة بني تميم إعجابه بالتقرير وتقديره للجهود التي تمت وما تم إنجازه في ظل هذه الجائحة، شاكراً لمدير المنشأة ومنسوبيها هذا العمل المتميز، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويوفقهم في دعمهم المستمر.

محافظ حوطة بني تميم محمد بن عامر العجمي

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محافظ حوطة بني تميم يطلع على تقرير تفصيلي عن الفصل التدريبي بكلية التقنية
سبق

قدّم مدير المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد بن صالح الفضل لمحافظ المنطقة، محمد بن عامر العجمي اليوم تقريراً تفصيلياً عن الفصل التدريبي الأول بالكلية.

ويتضمّن التقرير سير العملية التدريبية والأعمال التي تم القيام بها، والجهود في ظل جائحة كورونا COVID -19 متخطياً بحمد الله -عز وجل- كل العقبات، وذلك بدعم قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمتابعة المستمرة لإنجاح وتميز التدريب بكفاءته وجودته.

ومن جهته، أبدى محافظ حوطة بني تميم إعجابه بالتقرير وتقديره للجهود التي تمت وما تم إنجازه في ظل هذه الجائحة، شاكراً لمدير المنشأة ومنسوبيها هذا العمل المتميز، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويوفقهم في دعمهم المستمر.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
06:28 PM

محافظ حوطة بني تميم يطلع على تقرير تفصيلي عن الفصل التدريبي بكلية التقنية

تضمن سير العملية التدريبية في ظل جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم مدير المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد بن صالح الفضل لمحافظ المنطقة، محمد بن عامر العجمي اليوم تقريراً تفصيلياً عن الفصل التدريبي الأول بالكلية.

ويتضمّن التقرير سير العملية التدريبية والأعمال التي تم القيام بها، والجهود في ظل جائحة كورونا COVID -19 متخطياً بحمد الله -عز وجل- كل العقبات، وذلك بدعم قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمتابعة المستمرة لإنجاح وتميز التدريب بكفاءته وجودته.

ومن جهته، أبدى محافظ حوطة بني تميم إعجابه بالتقرير وتقديره للجهود التي تمت وما تم إنجازه في ظل هذه الجائحة، شاكراً لمدير المنشأة ومنسوبيها هذا العمل المتميز، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويوفقهم في دعمهم المستمر.

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