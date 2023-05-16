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شاهد بالفيديو .. كيف كانت معالم مدينة الدمام قبل 62 عامًا

وثقها تلفزيون أرامكو عبر مقطع مدته 17 دقيقة

نشرت شركة أرامكو السعودية مقطع فيديو مدته 17 دقيقة يظهر من خلاله معالم مدينة الدمام في عام 1958م.

وقالت أرامكو في تغريدة نشرتها عبر حسابها بـ"تويتر": شاهد تاريخ المملكة كما وثّقها تلفزيون أرامكو ضمن سلسلة: "مناظر من المملكة العربية السعودية"؛ "هذه الحلقة عن مدينة الدمام في عام 1958، والمزيد قادم من مدن مملكتنا الحبيبة".

ويظهر من خلال الفيديو الأمير سعود بن عبدالله الجلوي أمير المقاطعة الشرقية آنذاك، يتابع مع شؤون المقاطعة ويصرف أمورها، كما يظهر فرقة للمطافئ ومكافحة الحرائق.

وفي الفيديو أيضًا لقاء من وكيل الأمن العام يتحدث من خلاله عن أبرز تقاسيم المنطقة الشرقية والتي يشرف عليها الأمن العام بالشرقية وكذلك قسم التصوير الجنائي، كما اظهر المقطع العديد من المعالم والإدارات بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو .. كيف كانت معالم مدينة الدمام قبل 62 عامًا
سبق

نشرت شركة أرامكو السعودية مقطع فيديو مدته 17 دقيقة يظهر من خلاله معالم مدينة الدمام في عام 1958م.

وقالت أرامكو في تغريدة نشرتها عبر حسابها بـ"تويتر": شاهد تاريخ المملكة كما وثّقها تلفزيون أرامكو ضمن سلسلة: "مناظر من المملكة العربية السعودية"؛ "هذه الحلقة عن مدينة الدمام في عام 1958، والمزيد قادم من مدن مملكتنا الحبيبة".

ويظهر من خلال الفيديو الأمير سعود بن عبدالله الجلوي أمير المقاطعة الشرقية آنذاك، يتابع مع شؤون المقاطعة ويصرف أمورها، كما يظهر فرقة للمطافئ ومكافحة الحرائق.

وفي الفيديو أيضًا لقاء من وكيل الأمن العام يتحدث من خلاله عن أبرز تقاسيم المنطقة الشرقية والتي يشرف عليها الأمن العام بالشرقية وكذلك قسم التصوير الجنائي، كما اظهر المقطع العديد من المعالم والإدارات بالمنطقة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:34 PM

شاهد بالفيديو .. كيف كانت معالم مدينة الدمام قبل 62 عامًا

وثقها تلفزيون أرامكو عبر مقطع مدته 17 دقيقة

A A A
حامد العلي - الدمام
3
5,527

نشرت شركة أرامكو السعودية مقطع فيديو مدته 17 دقيقة يظهر من خلاله معالم مدينة الدمام في عام 1958م.

وقالت أرامكو في تغريدة نشرتها عبر حسابها بـ"تويتر": شاهد تاريخ المملكة كما وثّقها تلفزيون أرامكو ضمن سلسلة: "مناظر من المملكة العربية السعودية"؛ "هذه الحلقة عن مدينة الدمام في عام 1958، والمزيد قادم من مدن مملكتنا الحبيبة".

ويظهر من خلال الفيديو الأمير سعود بن عبدالله الجلوي أمير المقاطعة الشرقية آنذاك، يتابع مع شؤون المقاطعة ويصرف أمورها، كما يظهر فرقة للمطافئ ومكافحة الحرائق.

وفي الفيديو أيضًا لقاء من وكيل الأمن العام يتحدث من خلاله عن أبرز تقاسيم المنطقة الشرقية والتي يشرف عليها الأمن العام بالشرقية وكذلك قسم التصوير الجنائي، كما اظهر المقطع العديد من المعالم والإدارات بالمنطقة.

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