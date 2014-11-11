شاهد.. سياج حديدي للحد من حالات الدهس يتعرض للتلف من قاطعي الطريق

مطالبات بوضع جسر مشاة وإيجاد حل قبل تضرره بشكل أكبر

رصدت "سبق" تضرر سياج في الجزيرة على طريق الملك خالد بمحافظة الطائف وضعته الجهات المعنية حديثاً للحد من حالات الدهس التي شهدها الطريق مؤخراً، حيث بدا واضحاً تضرر السياح من قاطعي الطريق للجهة الأخرى، وسط مطالبات بوضع جسر مشاة، وإيجاد حل قبل تضرر السياج الحديدي بشكل أكبر.

وأبدى مرتادو طريق الملك خالد استغرابهم من حجم الأضرار الذي وقع على السياج الحديدي الذي لم يكمل شهراً واحداً على وضعه، حيث بدا حجم الأضرار التي وقعت به من قاطعي الطريق للجهة الأخرى، وخصوصاً بعض العمالة الذين يعملون بالمحال التجارية.

وتساءل مرتادو الطريق عن جدوى وضع سياج حديدي حديث لا يتحمل عبور المرور عليه من ناحية، أو وجود حلول أخرى من وضع جسر المشاة، ومحاسبة من يتلف ذلك السياج بقصد أو دون قصد.

وكانت الجهات المعنية وضعت السياج الحديدي حديثاً بعد أن شهد الموقع الكثير من حوادث الدهس راح ضحيتها الكثير، حيث شكا عدد من أهالي حي السحيلي والمتسوقين من عدم وجود جسور مشاة على طريق الملك خالد، وتحديداً من دوار السحيلي حتى إشارة النسيم، لتسهيل عبور الأهالي والمتسوقين إلى المجمعات والأسواق التجارية الواقعة على جانبي الطريق، وذلك حرصاً على سلامتهم من حوادث الدهس، كما أبدوا استياءهم من عدم وجود جسور مشاة على امتداد شارع الخمسين الذي يفصل بين مجمعين تجاريين يعتبران من أكبر المجمعات التجارية بالطائف.