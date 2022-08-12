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"كورونا" يصيب 3.441 عراقياً ويقتل 57 خلال 24 ساعة

عدد المرضى بالفيروس بلغ 160.436

سجل العراق 3.441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 160.436 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.588 حالة.

وأضافت أنها سجلت 2.439 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 114.541 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 3.441 عراقياً ويقتل 57 خلال 24 ساعة
سبق

سجل العراق 3.441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 160.436 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.588 حالة.

وأضافت أنها سجلت 2.439 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 114.541 حالة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:02 PM

"كورونا" يصيب 3.441 عراقياً ويقتل 57 خلال 24 ساعة

عدد المرضى بالفيروس بلغ 160.436

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل العراق 3.441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 160.436 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.588 حالة.

وأضافت أنها سجلت 2.439 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 114.541 حالة.

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