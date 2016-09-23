النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مطير": السعودية هي لنا دار ودمت يا وطني لأهلك ومحبيك منبع الفخر

رفع التهاني للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ٩١

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، نيابة عن منسوبي الصحة في منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وقال مطير في تهنئته: "تحتفي بلادنا الغالية سنوياً في الـ٢٣ سبتمبر بذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس حامل راية التوحيد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، وعلى نهج الوطن مسيرته المشرقة نحتفي جميعاً بالعزة والكرامة والماضي العريق والمستقبل المشرق لبلادنا أرض الرخاء والأمن والأمان مملكة الإنسانية مهبط الوحي ومهد الرسالات بلاد الحرمين.

وختم: السعودية هي لنا دار ودمت يا وطني لأهلك ومحبيك منبع الفخر والتقدم والعطاء والأمان والصحة والعافية، وحفظ الله بلادنا وقيادتنا الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مطير": السعودية هي لنا دار ودمت يا وطني لأهلك ومحبيك منبع الفخر
سبق

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، نيابة عن منسوبي الصحة في منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وقال مطير في تهنئته: "تحتفي بلادنا الغالية سنوياً في الـ٢٣ سبتمبر بذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس حامل راية التوحيد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، وعلى نهج الوطن مسيرته المشرقة نحتفي جميعاً بالعزة والكرامة والماضي العريق والمستقبل المشرق لبلادنا أرض الرخاء والأمن والأمان مملكة الإنسانية مهبط الوحي ومهد الرسالات بلاد الحرمين.

وختم: السعودية هي لنا دار ودمت يا وطني لأهلك ومحبيك منبع الفخر والتقدم والعطاء والأمان والصحة والعافية، وحفظ الله بلادنا وقيادتنا الرشيدة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
06:13 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:14 AM

"مطير": السعودية هي لنا دار ودمت يا وطني لأهلك ومحبيك منبع الفخر

رفع التهاني للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ٩١

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
987

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، نيابة عن منسوبي الصحة في منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وقال مطير في تهنئته: "تحتفي بلادنا الغالية سنوياً في الـ٢٣ سبتمبر بذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس حامل راية التوحيد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، وعلى نهج الوطن مسيرته المشرقة نحتفي جميعاً بالعزة والكرامة والماضي العريق والمستقبل المشرق لبلادنا أرض الرخاء والأمن والأمان مملكة الإنسانية مهبط الوحي ومهد الرسالات بلاد الحرمين.

وختم: السعودية هي لنا دار ودمت يا وطني لأهلك ومحبيك منبع الفخر والتقدم والعطاء والأمان والصحة والعافية، وحفظ الله بلادنا وقيادتنا الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة