"الجبير" يرحب بسفير نيوزلندا المعين لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير نيوزلندا المعين لدى المملكة بارني رايلي.
وتمنى الوزير الجبير للسفير النيوزلندي التوفيق في مهام عمله الجديدة.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير نيوزلندا المعين لدى المملكة بارني رايلي.
وتمنى الوزير الجبير للسفير النيوزلندي التوفيق في مهام عمله الجديدة.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير نيوزلندا المعين لدى المملكة بارني رايلي.
وتمنى الوزير الجبير للسفير النيوزلندي التوفيق في مهام عمله الجديدة.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير نيوزلندا المعين لدى المملكة بارني رايلي.
وتمنى الوزير الجبير للسفير النيوزلندي التوفيق في مهام عمله الجديدة.