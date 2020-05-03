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"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

نيجيريا: 238 إصابة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2170

سجّلت نيجيريا 238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 2170، من بينها 68 وفاة و351 حالة شفاء.
وأفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض أن الحالات الجديدة سجلت في 21 محافظة، إضافة إلى العاصمة أبوجا.
واتخذت نيجيريا إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس في أكثر الدول الأفريقية اكتظاظًا بالسكان.

فيروس كورونا الجديد

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نيجيريا: 238 إصابة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2170
سبق

سجّلت نيجيريا 238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 2170، من بينها 68 وفاة و351 حالة شفاء.
وأفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض أن الحالات الجديدة سجلت في 21 محافظة، إضافة إلى العاصمة أبوجا.
واتخذت نيجيريا إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس في أكثر الدول الأفريقية اكتظاظًا بالسكان.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
03:08 PM

نيجيريا: 238 إصابة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2170

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت نيجيريا 238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 2170، من بينها 68 وفاة و351 حالة شفاء.
وأفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض أن الحالات الجديدة سجلت في 21 محافظة، إضافة إلى العاصمة أبوجا.
واتخذت نيجيريا إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس في أكثر الدول الأفريقية اكتظاظًا بالسكان.

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