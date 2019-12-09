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تحذير .. "واتساب" لن يعمل على تلك الهواتف بعد 22 يوماً

لتركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية

نشرت تقارير صحفية تحذيراً لكل مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، من أن التطبيق لن يعمل على عدد من الهواتف بعد 22 يوماً.

وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إلى أن عدداً كبيراً من الهواتف سيدخل ضمن قائمة الممنوعين من العمل على منصة "واتساب".

وسيفقد أي شخص يحمل هاتفاً من نظام تشغيل "ويندوز فون" إمكانية الدخول على "واتساب"، اعتباراً من 31 ديسمبر 2019.

كما أن كل مَن يحمل هاتف آيفون، يعمل بنظام تشغيل أقدم من "آي أو إس 7"، ومَن يحمل هاتف أندرويد بإصدار أقل من "أندرويد 2.3.7" ستتوقف خدمة "واتساب" لديهم بحلول 1 فبراير 2020.

وبرّر "واتساب" قراره بأن إيقاف دعم تلك الهواتف القديمة، حتى يتم تركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية العظمى من الناس.

وتابع قائلاً "على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءاً مهماً مننا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل، كان هذا قراراً صعباً بالنسبة لنا، لكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب".

واتساب الهواتف الذكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحذير .. "واتساب" لن يعمل على تلك الهواتف بعد 22 يوماً
سبق

نشرت تقارير صحفية تحذيراً لكل مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، من أن التطبيق لن يعمل على عدد من الهواتف بعد 22 يوماً.

وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إلى أن عدداً كبيراً من الهواتف سيدخل ضمن قائمة الممنوعين من العمل على منصة "واتساب".

وسيفقد أي شخص يحمل هاتفاً من نظام تشغيل "ويندوز فون" إمكانية الدخول على "واتساب"، اعتباراً من 31 ديسمبر 2019.

كما أن كل مَن يحمل هاتف آيفون، يعمل بنظام تشغيل أقدم من "آي أو إس 7"، ومَن يحمل هاتف أندرويد بإصدار أقل من "أندرويد 2.3.7" ستتوقف خدمة "واتساب" لديهم بحلول 1 فبراير 2020.

وبرّر "واتساب" قراره بأن إيقاف دعم تلك الهواتف القديمة، حتى يتم تركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية العظمى من الناس.

وتابع قائلاً "على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءاً مهماً مننا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل، كان هذا قراراً صعباً بالنسبة لنا، لكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب".

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:14 AM

تحذير .. "واتساب" لن يعمل على تلك الهواتف بعد 22 يوماً

لتركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت تقارير صحفية تحذيراً لكل مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، من أن التطبيق لن يعمل على عدد من الهواتف بعد 22 يوماً.

وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إلى أن عدداً كبيراً من الهواتف سيدخل ضمن قائمة الممنوعين من العمل على منصة "واتساب".

وسيفقد أي شخص يحمل هاتفاً من نظام تشغيل "ويندوز فون" إمكانية الدخول على "واتساب"، اعتباراً من 31 ديسمبر 2019.

كما أن كل مَن يحمل هاتف آيفون، يعمل بنظام تشغيل أقدم من "آي أو إس 7"، ومَن يحمل هاتف أندرويد بإصدار أقل من "أندرويد 2.3.7" ستتوقف خدمة "واتساب" لديهم بحلول 1 فبراير 2020.

وبرّر "واتساب" قراره بأن إيقاف دعم تلك الهواتف القديمة، حتى يتم تركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية العظمى من الناس.

وتابع قائلاً "على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءاً مهماً مننا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل، كان هذا قراراً صعباً بالنسبة لنا، لكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب".

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