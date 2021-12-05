النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أسمنت حائل" تتمكّن من تجديد شهادات المعايير الدولية

تلبّي المتطلبات التنظيمية باستمرار.. للسنة السادسة على التوالي

تمكّنت شركة أسمنت حائل وبجدارة من تجديد شهادات المعايير الدولية (ISO) للسنة السادسة على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّهات الشركة في الالتزام وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في مجال الصناعة؛ ومن أهمها المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة ISO9001 والذي يدل على إثبات قدرة أسمنت حائل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية باستمرار، والمعيار الدولي المحدد لمتطلبات نظام إدارة بيئية فعال ISO14001 والذي يدل على امتلاك أسمنت حائل إطارًا يمكنها اتباعه في إدارة متطلبات الأداء البيئي ويعتبر معيارًا طوعيًّا.

هذا بالإضافة إلى المعيار الدولي العالمي للصحة والسلامة المهنية ISO 45001 الذي يدل على تمكّن أسمنت حائل من حماية الموظفين والزوار من الحوادث والأضرار المرتبطة بالعمل، وأخيراً معيار الرعاية المسؤولة RC14001 الذي يدل على أن أسمنت حائل متمكنة من التحكم بجميع الآثار المتعلقة بالبيئة والصحة والأمن وتحسين العلاقة مع المجتمع والموردين والزبائن وذلك بالتوعية المستمرة لجميع الأطراف.

يُشار إلى أن شركة أسمنت حائل تعتبر أول شركة أسمنت حاصلة على هذا المعيار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أسمنت حائل" تتمكّن من تجديد شهادات المعايير الدولية
سبق

تمكّنت شركة أسمنت حائل وبجدارة من تجديد شهادات المعايير الدولية (ISO) للسنة السادسة على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّهات الشركة في الالتزام وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في مجال الصناعة؛ ومن أهمها المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة ISO9001 والذي يدل على إثبات قدرة أسمنت حائل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية باستمرار، والمعيار الدولي المحدد لمتطلبات نظام إدارة بيئية فعال ISO14001 والذي يدل على امتلاك أسمنت حائل إطارًا يمكنها اتباعه في إدارة متطلبات الأداء البيئي ويعتبر معيارًا طوعيًّا.

هذا بالإضافة إلى المعيار الدولي العالمي للصحة والسلامة المهنية ISO 45001 الذي يدل على تمكّن أسمنت حائل من حماية الموظفين والزوار من الحوادث والأضرار المرتبطة بالعمل، وأخيراً معيار الرعاية المسؤولة RC14001 الذي يدل على أن أسمنت حائل متمكنة من التحكم بجميع الآثار المتعلقة بالبيئة والصحة والأمن وتحسين العلاقة مع المجتمع والموردين والزبائن وذلك بالتوعية المستمرة لجميع الأطراف.

يُشار إلى أن شركة أسمنت حائل تعتبر أول شركة أسمنت حاصلة على هذا المعيار.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
04:55 PM

"أسمنت حائل" تتمكّن من تجديد شهادات المعايير الدولية

تلبّي المتطلبات التنظيمية باستمرار.. للسنة السادسة على التوالي

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
198

تمكّنت شركة أسمنت حائل وبجدارة من تجديد شهادات المعايير الدولية (ISO) للسنة السادسة على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّهات الشركة في الالتزام وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في مجال الصناعة؛ ومن أهمها المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة ISO9001 والذي يدل على إثبات قدرة أسمنت حائل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية باستمرار، والمعيار الدولي المحدد لمتطلبات نظام إدارة بيئية فعال ISO14001 والذي يدل على امتلاك أسمنت حائل إطارًا يمكنها اتباعه في إدارة متطلبات الأداء البيئي ويعتبر معيارًا طوعيًّا.

هذا بالإضافة إلى المعيار الدولي العالمي للصحة والسلامة المهنية ISO 45001 الذي يدل على تمكّن أسمنت حائل من حماية الموظفين والزوار من الحوادث والأضرار المرتبطة بالعمل، وأخيراً معيار الرعاية المسؤولة RC14001 الذي يدل على أن أسمنت حائل متمكنة من التحكم بجميع الآثار المتعلقة بالبيئة والصحة والأمن وتحسين العلاقة مع المجتمع والموردين والزبائن وذلك بالتوعية المستمرة لجميع الأطراف.

يُشار إلى أن شركة أسمنت حائل تعتبر أول شركة أسمنت حاصلة على هذا المعيار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,187
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,541
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة