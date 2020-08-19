النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة ينوّه بمبادرة مؤسسة النقد لتكريم أبطال الصحة

نوّه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، بمبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لتكريم أبطال الصحة، الذين عملوا في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا؛ معربًا عن شكره لمؤسسة النقد العربي السعودي ولكافة منسوبيها على هذه اللفتة الطيبة، التي تجسّد تناغم وتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وتقديرهم لما قدمه أبطال الصحة من تضحيات كبيرة، كان لها الأثر الملموس -بحمد الله- في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهته، ثمن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجهودَ الكبيرة التي بذلها أبطال الصحة والتي تنم عن حبهم للعمل الإنساني؛ لافتًا إلى أن هذه المبادرة من المؤسسة تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم؛ نظير ما بذلوه من أعمال عظيمة مجسدين لنا إخلاصهم وتفانيهم في عملهم، رغم الأخطار التي يواجهونها كل يوم.

يُذكر أن الهدية المقدمة من المؤسسة؛ هي عبارة عن ميدالية سُكَّت عليها صورٌ رمزية للعاملين في قطاع الصحة تكريمًا لهم.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة ينوّه بمبادرة مؤسسة النقد لتكريم أبطال الصحة
سبق

نوّه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، بمبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لتكريم أبطال الصحة، الذين عملوا في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا؛ معربًا عن شكره لمؤسسة النقد العربي السعودي ولكافة منسوبيها على هذه اللفتة الطيبة، التي تجسّد تناغم وتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وتقديرهم لما قدمه أبطال الصحة من تضحيات كبيرة، كان لها الأثر الملموس -بحمد الله- في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهته، ثمن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجهودَ الكبيرة التي بذلها أبطال الصحة والتي تنم عن حبهم للعمل الإنساني؛ لافتًا إلى أن هذه المبادرة من المؤسسة تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم؛ نظير ما بذلوه من أعمال عظيمة مجسدين لنا إخلاصهم وتفانيهم في عملهم، رغم الأخطار التي يواجهونها كل يوم.

يُذكر أن الهدية المقدمة من المؤسسة؛ هي عبارة عن ميدالية سُكَّت عليها صورٌ رمزية للعاملين في قطاع الصحة تكريمًا لهم.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:02 PM

وزير الصحة ينوّه بمبادرة مؤسسة النقد لتكريم أبطال الصحة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
7,000

نوّه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، بمبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لتكريم أبطال الصحة، الذين عملوا في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا؛ معربًا عن شكره لمؤسسة النقد العربي السعودي ولكافة منسوبيها على هذه اللفتة الطيبة، التي تجسّد تناغم وتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وتقديرهم لما قدمه أبطال الصحة من تضحيات كبيرة، كان لها الأثر الملموس -بحمد الله- في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهته، ثمن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجهودَ الكبيرة التي بذلها أبطال الصحة والتي تنم عن حبهم للعمل الإنساني؛ لافتًا إلى أن هذه المبادرة من المؤسسة تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم؛ نظير ما بذلوه من أعمال عظيمة مجسدين لنا إخلاصهم وتفانيهم في عملهم، رغم الأخطار التي يواجهونها كل يوم.

يُذكر أن الهدية المقدمة من المؤسسة؛ هي عبارة عن ميدالية سُكَّت عليها صورٌ رمزية للعاملين في قطاع الصحة تكريمًا لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة