النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

يمكّنهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم

يدعم برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة "توافق"، أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة وموائمة لهم، بهدف تشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم مع توفير خدمات التسهيل والمساندات التيسيرية لهم.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، إلى الاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والتأهيل والتوظيف التي يدعمها برنامج "توافق"، وذلك بزيارة صفحة البرنامج في الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط: www.hrdf.org.sa.

ويسعى برنامج "توافق"، إلى تشجيع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التركيز على أهمية حصولهم على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بمهامهم الوظيفية، والحرص على تهيئة بيئات العمل لتكون مساندة لتسهيل قيامهم بمهام ومتطلبات الوظيفة.

يُشار إلى أن الصندوق ومن خلال برنامج "دعم التوظيف"، يقدم دعماً إضافياً للمنشآت بواقع 10% ويشمل أجور الموظفين والموظفات السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم البرنامج، الذي يبدأ من 30% ويصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف، كما يوفر الصندوق عدداً من الدورات التدريبية عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، التي تمّ تكييفها لتتلاءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطبيق معايير سهولة النفاذ لبوابة طاقات التي من خلالها يستطيع ذوو الإعاقة التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة وبرامج الصندوق المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

يدعم برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة "توافق"، أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة وموائمة لهم، بهدف تشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم مع توفير خدمات التسهيل والمساندات التيسيرية لهم.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، إلى الاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والتأهيل والتوظيف التي يدعمها برنامج "توافق"، وذلك بزيارة صفحة البرنامج في الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط: www.hrdf.org.sa.

ويسعى برنامج "توافق"، إلى تشجيع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التركيز على أهمية حصولهم على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بمهامهم الوظيفية، والحرص على تهيئة بيئات العمل لتكون مساندة لتسهيل قيامهم بمهام ومتطلبات الوظيفة.

يُشار إلى أن الصندوق ومن خلال برنامج "دعم التوظيف"، يقدم دعماً إضافياً للمنشآت بواقع 10% ويشمل أجور الموظفين والموظفات السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم البرنامج، الذي يبدأ من 30% ويصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف، كما يوفر الصندوق عدداً من الدورات التدريبية عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، التي تمّ تكييفها لتتلاءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطبيق معايير سهولة النفاذ لبوابة طاقات التي من خلالها يستطيع ذوو الإعاقة التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة وبرامج الصندوق المتنوعة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:49 AM

"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

يمكّنهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
462

يدعم برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة "توافق"، أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة وموائمة لهم، بهدف تشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم مع توفير خدمات التسهيل والمساندات التيسيرية لهم.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، إلى الاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والتأهيل والتوظيف التي يدعمها برنامج "توافق"، وذلك بزيارة صفحة البرنامج في الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط: www.hrdf.org.sa.

ويسعى برنامج "توافق"، إلى تشجيع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التركيز على أهمية حصولهم على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بمهامهم الوظيفية، والحرص على تهيئة بيئات العمل لتكون مساندة لتسهيل قيامهم بمهام ومتطلبات الوظيفة.

يُشار إلى أن الصندوق ومن خلال برنامج "دعم التوظيف"، يقدم دعماً إضافياً للمنشآت بواقع 10% ويشمل أجور الموظفين والموظفات السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم البرنامج، الذي يبدأ من 30% ويصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف، كما يوفر الصندوق عدداً من الدورات التدريبية عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، التي تمّ تكييفها لتتلاءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطبيق معايير سهولة النفاذ لبوابة طاقات التي من خلالها يستطيع ذوو الإعاقة التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة وبرامج الصندوق المتنوعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,772
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,360
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,638
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,379

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة