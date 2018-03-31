النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تضم 360 ألف جرعة.. اليمن يتسلّم أول شحنة من لقاحات "كورونا"

تخصص للعاملين الصحيين وفئات أخرى مستحقة

تسلّم اليمن، اليوم (الأربعاء)، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية من لجنة كوفيد الوطنية لإعلان حالة الطوارئ؛ إثر ارتفاع عدد الإصابات في اليمن.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان على موقعها أوردته "فرانس 24"، أنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليًّا، وهي الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيًّا خلال العام 2021.

وتمّ شحن هذه اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى إيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة، كما تسلّم اليمن أيضًا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و1,300,000 من الحقن اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال.

وستخصّص لقاحات أسترازينيكا البريطانية المصنعة في الهند لحماية العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات السكانية التي لها أولوية والمعرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

الرئيسية/ محطات

اعلان
تضم 360 ألف جرعة.. اليمن يتسلّم أول شحنة من لقاحات "كورونا"
سبق

تسلّم اليمن، اليوم (الأربعاء)، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية من لجنة كوفيد الوطنية لإعلان حالة الطوارئ؛ إثر ارتفاع عدد الإصابات في اليمن.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان على موقعها أوردته "فرانس 24"، أنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليًّا، وهي الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيًّا خلال العام 2021.

وتمّ شحن هذه اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى إيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة، كما تسلّم اليمن أيضًا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و1,300,000 من الحقن اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال.

وستخصّص لقاحات أسترازينيكا البريطانية المصنعة في الهند لحماية العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات السكانية التي لها أولوية والمعرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
04:30 PM

تضم 360 ألف جرعة.. اليمن يتسلّم أول شحنة من لقاحات "كورونا"

تخصص للعاملين الصحيين وفئات أخرى مستحقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
838

تسلّم اليمن، اليوم (الأربعاء)، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية من لجنة كوفيد الوطنية لإعلان حالة الطوارئ؛ إثر ارتفاع عدد الإصابات في اليمن.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان على موقعها أوردته "فرانس 24"، أنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليًّا، وهي الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيًّا خلال العام 2021.

وتمّ شحن هذه اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى إيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة، كما تسلّم اليمن أيضًا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و1,300,000 من الحقن اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال.

وستخصّص لقاحات أسترازينيكا البريطانية المصنعة في الهند لحماية العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات السكانية التي لها أولوية والمعرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,711
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,995

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة