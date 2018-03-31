تضم 360 ألف جرعة.. اليمن يتسلّم أول شحنة من لقاحات "كورونا"

تخصص للعاملين الصحيين وفئات أخرى مستحقة

تسلّم اليمن، اليوم (الأربعاء)، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية من لجنة كوفيد الوطنية لإعلان حالة الطوارئ؛ إثر ارتفاع عدد الإصابات في اليمن.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان على موقعها أوردته "فرانس 24"، أنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليًّا، وهي الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيًّا خلال العام 2021.

وتمّ شحن هذه اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى إيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة، كما تسلّم اليمن أيضًا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و1,300,000 من الحقن اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال.

وستخصّص لقاحات أسترازينيكا البريطانية المصنعة في الهند لحماية العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات السكانية التي لها أولوية والمعرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19".