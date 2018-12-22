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في مقابلة مع مسؤولة.. "مشهد مُخجل" لمذيع تركي على الهواء

تسبب في استياء الجمهور وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

بـ"مشهد مخجل"، تَسبب مذيع تركي في فضيحة مدوية على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة مع رئيسة إحدى البلديات على تليفزيون "هابر تورك".

وحسب صحيفة "الصباح "التركية؛ فقد تسبب المذيع "محرم سركايا" بتلفزيون "هابر تورك"، في فضيحة، عندما صفع زميله فني الصوت أحمد دمير، الذي كان يحاول إصلاح خلل في صوت جوال المذيع؛ وهو ما أثر على الصوت.

حدثت الواقعة خلال مقابلة مع السيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية.

وأظهر الفيديو الفضيحة كيف كان الفني يحاول إصلاح خلل الصوت بالجوال، واستمرت محاولة الإصلاح لفترة، وهو ما ضايق المذيع الشهير على الهواء، وفي نوبة غضب صفع المذيع الفني على وجهه وأبعده عن الجوال، ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج ويكتب على ورقة محاولًا إصلاح خلل الصوت.

وتسبب المشهد في استياء الجمهور وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "سركايا"، الذي كتب تدوينة اعتذار على صفحته على موقع فيسبوك لفني الصوت ورئيسة بلدية غازي عنتاب.

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في مقابلة مع مسؤولة.. "مشهد مُخجل" لمذيع تركي على الهواء
سبق

بـ"مشهد مخجل"، تَسبب مذيع تركي في فضيحة مدوية على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة مع رئيسة إحدى البلديات على تليفزيون "هابر تورك".

وحسب صحيفة "الصباح "التركية؛ فقد تسبب المذيع "محرم سركايا" بتلفزيون "هابر تورك"، في فضيحة، عندما صفع زميله فني الصوت أحمد دمير، الذي كان يحاول إصلاح خلل في صوت جوال المذيع؛ وهو ما أثر على الصوت.

حدثت الواقعة خلال مقابلة مع السيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية.

وأظهر الفيديو الفضيحة كيف كان الفني يحاول إصلاح خلل الصوت بالجوال، واستمرت محاولة الإصلاح لفترة، وهو ما ضايق المذيع الشهير على الهواء، وفي نوبة غضب صفع المذيع الفني على وجهه وأبعده عن الجوال، ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج ويكتب على ورقة محاولًا إصلاح خلل الصوت.

وتسبب المشهد في استياء الجمهور وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "سركايا"، الذي كتب تدوينة اعتذار على صفحته على موقع فيسبوك لفني الصوت ورئيسة بلدية غازي عنتاب.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
12:28 PM

في مقابلة مع مسؤولة.. "مشهد مُخجل" لمذيع تركي على الهواء

تسبب في استياء الجمهور وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
17,238

بـ"مشهد مخجل"، تَسبب مذيع تركي في فضيحة مدوية على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة مع رئيسة إحدى البلديات على تليفزيون "هابر تورك".

وحسب صحيفة "الصباح "التركية؛ فقد تسبب المذيع "محرم سركايا" بتلفزيون "هابر تورك"، في فضيحة، عندما صفع زميله فني الصوت أحمد دمير، الذي كان يحاول إصلاح خلل في صوت جوال المذيع؛ وهو ما أثر على الصوت.

حدثت الواقعة خلال مقابلة مع السيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية.

وأظهر الفيديو الفضيحة كيف كان الفني يحاول إصلاح خلل الصوت بالجوال، واستمرت محاولة الإصلاح لفترة، وهو ما ضايق المذيع الشهير على الهواء، وفي نوبة غضب صفع المذيع الفني على وجهه وأبعده عن الجوال، ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج ويكتب على ورقة محاولًا إصلاح خلل الصوت.

وتسبب المشهد في استياء الجمهور وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "سركايا"، الذي كتب تدوينة اعتذار على صفحته على موقع فيسبوك لفني الصوت ورئيسة بلدية غازي عنتاب.

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