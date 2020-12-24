قبل مواجهة الاتحاد .. الهلال يخسر خدمات "الطريس"

خسر الهلال خدمات لاعب فريقه الكروي الأول فواز الطريس، حيث تغيب اللاعب عن تدريب اليوم الخميس، بداعي الإصابة، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الاتحاد، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .



وانضم "الطريس" إلى ياسر الشهراني ومدالله العليان، اللذين يواصلان برنامجيهما العلاجيين، في وقت لم تتأكد مشاركة الشهراني في الكلاسيكو، إذ ينتظر الجهاز الطبي نتائج علاجه غدًا للتثبت من مدى قدرته على اللعب.



ميدانيًا انطلقت تدريبات الأزرق بأداء اللاعبين عددًا من التمارين اللياقية، والتي أعقبها شرح مطول من الروماني رازفان مدير الجهاز الفني للأسلوب الفني الذي يود أن ينتهجه في اللقاء المرتقب.