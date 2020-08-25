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فرنسا تسجل 1955 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 244854 والوفيات 30528 حالة

سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244854 إصابة.

وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30528 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

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فرنسا تسجل 1955 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة
سبق

سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244854 إصابة.

وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30528 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:01 AM

فرنسا تسجل 1955 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 244854 والوفيات 30528 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 1955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244854 إصابة.

وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30528 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

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