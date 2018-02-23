"محمد بن فهد" يهنئ الطالب ماجد نزار لاختياره عضوًا بالأمم المتحدة للشباب

كأول سفير عربي في مجال الاستدامة العالمية

هنأ الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، الشاب السعودي ماجد بن نزار القطري لاختياره من قِبل الأمم المتحدة سفيرًا وعضوًا بمجلس الأمم المتحدة للشباب كأول سفير عربي بمجال الاستدامة العالمية.



جاء ذلك خلال خطاب شكر بعثه سموه للشاب ماجد بن نزار القطري أحد خريجي برنامج جامعة الأمير محمد بن فهد لمبتعثي سابك، متمنيًا له المزيد من النجاح والتميز غير المستغرب على أبناء المملكة.

وكانت الأمم المتحدة قد اختارت الشاب السعودي ماجد بن نزار القطري، سفيرًا لمجلس الأمم المتحدة للشباب المنعقد في نيويورك، بمجال الاستدامة العالمية والذي يعد من المجالات الحديثة التي تهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية في الأمم المتحدة كأول سفير عربي للأمم المتحدة للشباب وسيركز أول مجلس للشباب في ٢٠١٨ هذه على الجوانب والأبعاد البيئية من خطة الأمم المتحدة الاستدامة 2030 .



وقال ماجد بن نزار القطري : جاء اختياري من قِبل الأمم المتحدة سفيرًا وعضوًا بمجلس الشباب بالأمم المتحدة بناء على الأبحاث والتجارب في مجالات الاستدامة العالمية والمواقع والمناصب القيادية التي شغلتها وعضويات في مختلف الأندية العلمية والاجتماعية بالإضافة إلى رصيد أكثر من ٢٠٠ ساعة تطوعية والتي منها المشروعات الإنسانية والإغاثية والخيرية في عددٍ من الدول العربية والإسلامية.



وأضاف القطري: أشارك الآن في جدول أعمال قمة الشباب بالأمم المتحدة لمناقشة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ودور الشباب في تطبيق وإنجاز أهداف الأمم المتحدة تحت عنوان "اصنع أثرًا بالابتكار والتعاون نحو عالم مستدام".



واختتم "القطري" قائلاً: أتشرف بتمثيل بلادي المملكة العربية السعودية والشباب العربي في المجلس الذي يضم قادة شباب من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم كما أشكر جامعة الأمير محمد بن فهد على ما قدمته من دعم من خلال برنامج الجامعة لمبتعثي سابك.