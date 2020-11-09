"شؤون الحرمين" تستضيف عدداً من طلاب جامعة الطائف المتطوعين

في إطار خطة الرئاسة الاستراتيجية لمواكبة رؤية المملكة (2030)

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، عدداً من متطوعي طلاب جامعة الطائف؛ انطلاقاً من دعم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومساندتها الدائمة للأعمال التطوعية.

وأكد مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد الشلوي، أهمية مشاركة المتطوعين وما يقدموه لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الرئاسة الاستراتيجية في مواكبة الرؤية المباركة للمملكة (2030) وتحقيق أحد أهم أهدافها الاجتماعية.