بريطانيا تسجِّل ارتفاعًا في عدد وفيات فيروس كورونا إلى 233 شخصًا

"يوستيس" يحذِّر من الشراء بدافع الذعر ويطالب بالمسؤولية عند التسوُّق

أكدت وزارة الصحة البريطانية وفاة 53 شخصًا اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 233 شخصًا، والإصابات إلى 5000 حالة.

وحذَّر وزير البيئة جورج يوستيس في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، من الشراء بدافع الذعر، وأخبر الناس بأن يتحملوا المسؤولية عند التسوُّق، وحثهم على التفكير في العاملين في هيئة الصحة الوطنية (NHS)، بينما حدَّد الإجراءات اللازمة لتعزيز سلسلة الإمدادات الغذائية وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.

ووقّعت هيئة الصحة الوطنية اتفاقًا مع المستشفيات المستقلة في البلاد، من شأنه توفير مزيد من الأسرَّة وأجهزة التنفس الصناعي وآلاف العاملين الإضافيين في مجال الرعاية الصحية ابتداء من الأسبوع المقبل؛ وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة: إن قرابة 20 ألفًا من العاملين المؤهلين تمامًا سينضمون إلى حملة الهيئة لمكافحة الوباء من أجل المساعدة في مواجهة تصاعد متوقَّع في عدد حالات الإصابة.