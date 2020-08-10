"الزكاة والدخل": اتبع هذه الخطوات قبل عملية بيع عقارك
في توضيح لها عبر حسابها في تويتر
نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الخطوات التي يجب اتباعها قبل عملية بيع العقار.
وقالت الزكاة والدخل عبر حساب الرسمي بتويتر: قبل بيع عقارك، ولكي تتمكن من الإفراغ العقاري في كتابة العدل، قم بزيارة الخدمة عبر موقع الهيئة Gazt.gov.sa وأدخل بياناتك الشخصية، وأضف بيانات الصك، وحدد نوع التوريد، بيع أو هبة أو غيرها.
"الزكاة والدخل": اتبع هذه الخطوات قبل عملية بيع عقارك
ذياب الشمريسبق2020-08-10
نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الخطوات التي يجب اتباعها قبل عملية بيع العقار.
وقالت الزكاة والدخل عبر حساب الرسمي بتويتر: قبل بيع عقارك، ولكي تتمكن من الإفراغ العقاري في كتابة العدل، قم بزيارة الخدمة عبر موقع الهيئة Gazt.gov.sa وأدخل بياناتك الشخصية، وأضف بيانات الصك، وحدد نوع التوريد، بيع أو هبة أو غيرها.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
07:11 PM
"الزكاة والدخل": اتبع هذه الخطوات قبل عملية بيع عقارك
نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الخطوات التي يجب اتباعها قبل عملية بيع العقار.
وقالت الزكاة والدخل عبر حساب الرسمي بتويتر: قبل بيع عقارك، ولكي تتمكن من الإفراغ العقاري في كتابة العدل، قم بزيارة الخدمة عبر موقع الهيئة Gazt.gov.sa وأدخل بياناتك الشخصية، وأضف بيانات الصك، وحدد نوع التوريد، بيع أو هبة أو غيرها.